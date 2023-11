Neymar erre csúnyán ráfizethet: kirúgta a terhes nőt

Jogi úton venne elégtételt Neymaron korábbi párizsi házvezetőnője. A Paris Saint-Germain labdarúgócsapatától idén nyáron, hat év után a szaúdi Al-Hilalhoz szerződött brazil világsztár számára aprópénz a rajta követelt kártérítés – a nőnek és gyerekének ellenben egyenesbe hozná az életét.

Neymar visszaélt korábbi párizsi házvezetőnője kiszolgáltatott helyzetével? Fotó: AFP

Merthogy a felperes egyik vádpontja éppen az a munkaügyi bíróságon, hogy a világ egyik leggazdagabb futballcsillaga méltatlan körülmények között dolgoztatta, és terhesen kidobta őt. A nő szerint Neymar kihasználta szorult helyzetét, miután nem volt tartózkodási engedélye.

Most 368 ezer euró (közel 140 millió forint) kártérítést vár a vele szemben tanúsított bánásmód miatt, amit 2021 januárjától 2022 októberig tapasztalt a PSG-sztárnál.

– Neymar kihasználta ügyfelünk bizonytalan helyzetét, hogy méltatlan munkakörülmények közé kényszerítse, megsértve a legelemibb munkajogi szabályokat – fogalmazott a nő ügyvédje.

Elmondásuk szerint Neymar még arra is vetemedett, hogy kikergette a házából a terhes nőt, amikor fájdalmakra panaszkodott. A szülés után ki is rúgta a kismamát, aki teljes létbizonytalanságba került, többek között azért, mert addigi munkaadója nem jelentette be őt a társadalombiztosítónál.

A hírek szerint a munkaügyi után büntetőjogi pernek is elébe néz a futballsztár, aki a fenti összeget kevesebb mint egy nap alatt keresi meg Szaúd-Arábiában.