Szoboszlai rejtélyes üzenetet kapott, újra összejött a régi szerelmespár

Olvasóink érdeklődése alapján Szoboszlai Dominik és Fucsovics Márton vitte a prímet augusztus 28. és szeptember 3. közötti héten. A Liverpool magyar futballsztárja korábbi csapattársai jóvoltából, a US Openen szerepelt teniszezőnk pedig régi-új szerelme révén hívta föl magára a figyelmet a napokban.

Szoboszlai Dominikot furcsán köszöntötte Orbán Willi, rajtuk kívül senki sem érti Fotó: Metropol/Nagy Zoltán

Szoboszlai a hét elején büszkén posztolt az Instagramon a Liverpool newcastle-i bravúrjáról (a Vörösök emberhátrányban fordították meg a javukra a Bajnokok Ligája-főtáblás Szarkák elleni rangadót), amire több korábbi csapattársa is elismerően reagált. Így tett az RB Leipzig csapatkapitánya, a magyar válogatott erősségeként továbbra is Szoboszlai oldalán játszó Orbán Willi is. A védő rejtélyes üzenetet küldött a 'Pool-sztárnak.

"Bravo Kávé"

– fűzte hozzá a középpályás képgalériájához, a nehezen érthető becenévvel feladva a leckét mindenkinek (a fenti bejegyzésre kattintva olvasható hozzászólások között többen is találgatják az értelmét).

*

Szoboszlai egy másik volt csapattársa, egyben barátja révén is a figyelem középpontjába került. A szaúdi Al-Ittihadhoz csábított Liverpool-klasszis, Mohamed Szalah pótlására ugyanis többek között a dortmundi Karim Adeyemi is Jürgen Klopp menedzser kiszemeltjei közöt volt.

A 21 éves német válogatott támadó a Red Bull Salzburgban (sőt a tartalékcsapatában, a Lieferingnél is) évekig együtt futballozott Szoboszlaival. Csapattársakként két-két osztrák bajnoki és kupatrófeát nyertek. Tiniként kötöttek szoros barátságot egymással, olyannyira, hogy többször együtt is nyaraltak.

*

Az amerikai nyílt teniszbajnokság főtábláján a második fordulóig jutott Fucsovics Márton a nyitófordulóban a hazai Sebastian Korda ellen győzött. A meccset a helyszínen nézte végig Böszörményi Anett, aki a közös fotójuk tanúsága szerint újra egy párt alkot a teniszezővel.

Marci és Anett évek óta se veled, se nélküled -kapcsolatban élnek. A teniszező el is jegyezte szerelmét, ám az esküvőre még nem került sor. Azóta többször felröppent a hír, hogy szakítottak egymással, de úgy tűnik, ismét együtt vannak.