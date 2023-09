Lefotózták: ezzel az ékszerrel landolt Szoboszlai Magyarországon

Két hónap alatt kedvenc lett Liverpoolban Szoboszlai Dominik. A magyar fociválogatott csapatkapitánya eddig a gárda mind a négy bajnokiját végigjátszotta,s ami a legfontosabb: az Aston Villa ellen megszületett az első gólja is. Mindezt egy olyan klubban, mely jelenleg veretlen az angol bajnokságban. Ki lehet jelenteni, Dominik igazi világsztár lett 22 éves korára.

Fotó: AFP

A világklasszisnak jár a luxus, ezt pedig nem veti meg magától a középpályás. Már a liverpooli bemutatásánál is egy 30 millió forintos Rolex karóra ékesítette a játékost, aki most Angliából hazatért Magyarországra a válogatotthoz. Az említett Rolex a bőröndben lehetett, mivel most egy hasonlóan értékes Patek díszítette a játékos csuklóját – vette észre a témára szakosodott Csuklóspotting Instagram-oldal.