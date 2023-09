Ez nagyot szólhat: Magyar játékos lehet a Fiorentina titkos ütőkártya a Fradi ellen

A Ferencváros három Konferencialiga-selejtezős párharcot nyert meg, ezzel bejutott a csoportkörbe, ahol a Csukaricski (szerb), a Fiorentina (olasz) és a Genk (belga) ellen kell kivívnia a továbbjutást. Előzetesen a legnehezebb feladatnak az olasz együttes tűnik, amely tavaly döntőt játszott a sorozatban. Érdekesség, hogy a lila mezesek klubban játszik egy magyar tehetség is, Dénes Adrián.

A 19 éves szélső a Honvéd akadémiáján nevelkedett, onnan költözött 2021 augusztusában Firenzébe. Idén nyáron egy felkészülési találkozón már játszott a nagycsapatban, következő célja, hogy a magyar rekordbajnok ellen is pályára tudjon lépni.

„Örültem, hogy összekerült a Fradival a Fiorentina, csak akkor láttam a sorsolás eredményét, mikor kitették. Én biztosan kint leszek a párharcon. Remélem, hogy lesz is egy kis esélyem bekerülni a csapatba – ha bármilyen sérülés jön a felnőtteknél, én bevethető leszek, talán ott lehetek a kispadon, de ezt meglátjuk. Még egy álmom valóra válna, ha a Ferencváros ellen mutatkozhatnék be, főleg, hogy épp egy magyar csapat ellen… érdekes lenne!” - nyilatkozta az M1-nek Dénes Adrián, amit a Csakfoci szemlézett. A 19 éves futballista azt is elárulta, hogy származása miatt Vincenzo Italiano vezetőedző már kikérte a tanácsát egy másik magyar együttesről.

Vannak társaim, akik ismerik az FTC-t, jó véleménnyel vannak róla, de a felnőtt együttes vezetőedzője múltkor például a Debrecenről kérdezett engem. Most ha találkozom vele, lehet, hogy a Fradiról is érdeklődik majd. Itt összességében jó véleménnyel vannak az FTC-ről.

Dénes idén januártól fél évet a Cesena U19-es együttesénél töltött, ahol 17 Primavera (U19) bajnokin öt gólt szerzett. Az új szezonban már a Fiorentina Primavera együttese is alapemberként számít rá, eddig mindkét összecsapásán a kezdőcsapatba jelölték.