„Mennyiért adtad el a nemzeted?” – elszabadultak az indulatok a magyar válogatott focista fotója alatt

A vajdasági Kerkez Milossal a soraiban lépett pályára a magyar fociválogatott Szerbia ellen Európa-bajnoki selejtezőn. A mérkőzés után a 19 éves játékost néhány szerb szurkoló pedig keményen betámadta az Instagram-oldalán - szúrta ki a Metropol.





Azért jöttél, hogy a hazád ellen játssz? Minden magyar közül te vagy a legnagyobb magyar. Szerb nő szült téged, söpredék

– fogalmazott minősíthetetlen stílusban egy kommentelő.

„Magyarország csúcsa! Mennyiért adtad el a nemzeted?? Ó, a francba!”; „Miért nem lőttél öngólt?”; „A Vajdaság szerb és sosem lesz magyar”; „Magyar vagy? – szóltak a további hozzászólások.

Kerkez nem reagált egyetlen kommentre sem, a magyar szurkolók azonban kiálltak a fiatal focista mellett: elmagyarázták, hogy a szerb futball korábban nem is figyelte a szélső hátvéd pályafutását, a magyarok viszont igen, és tőlük kapott először megkeresést 15 éves korában.

„Mindig Magyarország volt az első! Édesapám és a magyar nagymamám is ezt szerette volna, és miután én is, így nem volt kérdés. Már egészen fiatalon, tizennégy évesen eldöntöttem, ha egyszer odáig jutok a karrieremben, magyar válogatott szeretnék lenni. Arról nem is beszélve, hogy Szerbia sohasem keresett meg, Magyarország viszont már tizenöt éves koromban. Itt tisztelnek, ahogyan a családomat is, ezt sohasem fogom elfelejteni” – nyilatkozta korábban Kerkez Milos.