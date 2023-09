Óriási lépés jön a legkisebb Dárdai-fiú életében, érik a szenzáció

Dárdai Pál legfiatalabb, 17 éves fia, Dárdai Bence először lehet kezdő a Herthában a szombati (20.30, tv: Aréna 4), St. Pauli elleni hazai bajnokin a Bundesliga másodosztályában. A múlt héten a hajrára becserélve ő volt a berliniek nyerőembere (3-2-es győzelem Kielben az általa kiharcolt tizenegyessel), ráadásul idősebbik bátyja, Dárdai Palkó sérülése is közrejátszik öccse ügyében.

Még csak 17 éves, de Dárdai bence máris helyet követel magának a Hertha kezdőcsapatában (Fotó: Instagram/herthabsc)

Palkó kiesése után, már a múlt vasárnapi mérkőzés előtt is felmerült a kérdés: kisöccse, Bence vagy a 28 éves, sokszoros bosnyák válogatott Smail Prevljak kerüljön be a helyére a Hertha kieli kezdőcsapatába? Dárdai Pál ekkor a nyáron szerződtetett, rutinos légiós mellett döntött a fia rovására. Nem nyúlt mellé, hiszen Prevljak gólt szerzett és egy másik találat is a lövése után született. A sors fintora, hogy végül mégis kijutott a jóból Dárdai Bencének is.

Prevljak a hajrában megsérült, és a 78. percben (2-2-es állásnál) helyette pályára küldött Dárdai-fiú úgy felpezsdítette a Hertha játékát, hogy a berliniek 3-2-re nyertek, megszerezve első idegenbeli győzelmüket a szezonban.

Bence előbb kihagyhatatlannak hitt helyzetbe hozta a házi gólkirály Haris Tabakovicot (a ziccer mégis kimaradt), majd a 92. percben az ellene elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőből lőtte be a győztes gólt Fabian Reese. Ráadásul két sárga lapos szabálytalanságot is elkövettek ellene a hazaiak, egyiküknek ez kiállítással járt.

– Bence fordította meg a meccset, tényleg top teljesítményt nyújtott.

Az edzői stábom régóta mondja nekem, hogy Bence megérdemelné már a helyet a kezdőcsapatban

– mondta legkisebb fiáról Dárdai Pál, aki legközelebb már a kezdő tizenegybe jelölheti Dárdai Bencét, a fia nyár óta tartó felnőtt pályafutása során először.

Az edző-apa nyáron azzal indokolta a friss U17-es Európa-bajnok, sztárklubokhoz csábított Bence felnőtt kerethez vezénylését is, hogy a Hertha-játékosok kapacitálták, látva fia tehetségét.

A Hertha szombaton (20.30, tv: Aréna 4) a St. Paulit fogadja a berlini Olimpiai-stadionban.