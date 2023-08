Szilágyi Áron megsúgta, ki a jelenlegi Usain Bolt az atlétikában

A milánói vívó-világbajnokságon a férfi párbajtőrcsapattal aranyérmet szerző Szilágyi Áront óriási megtiszteltetés érte a közelgő budapesti atlétikai világbajnoksággal kapcsolatban. Több kiváló magyar sportcsillaggal ugyanis augusztus 22-én hivatalosak a Nemzeti Atlétikai Központba, amikor az esti program részeként négy számban (férfi magasugrás és 3000 méter akadály, valamint női diszkoszvetés és 1500 méter) avatnak világbajnokot, ezt megelőzően pedig 18.40-től három magyar gátfutónő, az Eb-ezüstérmes Kozák Luca, továbbá Kerekes Gréta és Tóth Anna is rajthoz áll az előfutamokban.

Szilágyi Áron is részt vesz a budapesti atlétikai világbajnokságon

Szívesen teszek eleget a meghívásnak, már csak azért is, mert a pasaréti sportlétesítményben az atlétikai pályáról tévedtem be a szomszédos vívóterembe, és tulajdonképpen ezzel a kíváncsiskodó bekukkantással kezdődött el az én kardvívó pályafutásom

– mondta az SzPress Hírszolgálatnak Szilágyi Áron. – Az atlétika, az atlétikai mozgások közül is elsősorban a futás máig is a felkészülésem, az állóképességem karbantartásának nélkülözhetetlenül fontos része. Örülök annak is, hogy találkozhatok a világbajnok társaimmal és gratulálhatok is nekik. Sok közeli ismerősöm nincs közöttük, de Vogel Somával, a Fukuokában aranyérmes vízilabda-válogatott nagyszerű kapusával néha össze szoktam futni, ugyanis mindkettőnknek ugyanaz a dobtanára – árulta el a háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportoló, aki azt is elmondta, kit tart az atlétika jelenlegi legnagyobb arcának.

Mostanában az olimpiai, világ- és Európa-bajnok svéd Armand Duplantisban látom a sportág arcát, aki frontemberhez méltó 622 centiméteres fantasztikus teljesítménnyel világcsúcstartó a rúdugrásban. Elképesztő ügyességre, kivételes bátorságra vall, ahogy egy messziről nézve „pálcikának” látszó rúddal a magasba katapultálja magát, majd a léc fölött átjutva két emeletnyi magasságból alászállva landol a szivacsban. Nemcsak őt, hanem a többi rúdugrót is a bátorság lovagjainak tekintem

– jelentette ki Szilágyi Áron.

