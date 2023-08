Elképesztő kulisszatitkok a jövő vasárnap startoló atlétikai vébéről

Alig két hét: ennyi van már csak hátra az év legnagyobb és legtöbb figyelemre számot tartó nemzetközi sporteseményének a rajtjáig. Az atlétikai világbajnokság a nyári olimpiák és a labdarúgó világbajnokságok után a világ harmadik legnagyobb és legnézettebb sporteseménye, melyet augusztus 19-27. között rendeznek meg Budapesten. A verseny kilenc napja alatt a világ 200 országában akár egymilliárd néző is figyelheti majd a budapesti közvetítéseket.

Fotó: Szabolcs László

A vb központi helyszínét, a több mint 40 ezer nézőt befogadó impozáns stadiont már hetekkel ezelőtt átadták, olyannyira, hogy a magyar atléták már fel is avatták az országos bajnokság keretében. Ezen a héten pedig már itt készül a magyar csapat is, amelyik a hivatalos nevezések lezárása előtt jelen pillanatban 25 főt számlál.

Németh Balázst, a vb-t szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója a szervezés körüli legújabb fejleményekről mesélt az Origónak.

– A hétvégén elkezdtük a vb városszerte található több mint 50 hivatalos helyszínének az ellenőrzését. Ebbe beletartozik a reptértől a kongresszusi helyszínen át a 37 szálloda, nem beszélve az edzőpályákról, a Nemzeti Atlétikai Központról és a szurkolói zónákról. Ezeket mind végigjárjuk, és a legapróbb hiányosságot is pótoltatjuk a kollégákkal. Ezt szó szerint éjjel-nappal csináljuk, például az akkreditációs központban éjjel 11-kor fogunk szétnézni, mert akkorra jutunk oda.

És közben folyamatosan érkeznek a külföldi résztvevők, versenyzők, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics, WA) munkatársai, valamint a rendezéshez szükséges eszközök és technikák.

Fotó: Szabolcs László

– Érkeznek a sportszerek, amit a futópályát is készítő Mondo nevű cég külön a vb-re készített. Ilyenek a rajtgépek, a magas- és rúdugró szivacsot, állványt. Saját technikájával jön az időmérő eszközöket biztosító Seiko. Mindkét cég több kamionnal érkezik, amit ki kell pakolni, fel kell szerelni, ki kell próbálni. Ez most az egyik legfontosabb feladatunk

– árulta el Németh Balázs.

Augusztus 9-én megnyílik az első akkreditációs központ is stadion mellett, és már jönnek a sportolók is, ami újabb feladatot ró a szervezőkre.

– Hétfőn éjfélkor zárul le a nevezés, azaz ezt követően lesz hivatalos az indulók létszáma, így a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) is ekkor fogja tudni a magyar csapat végleges létszámát. Nekünk pedig ennek megfelelően, a végleges létszámok ismeretében kell beosztanunk a válogatottakat, hogy a tizenegy csapatszálloda közül melyikben lakjanak, illetve kik azok, akiket a korábbi tervekkel ellentétben máshova kell költöztetni

– magyarázta a vb-t szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója.

Kedden mutatja be a szervezőbizottság a világbajnokság érmeit is.

– Nem csak az érmeket mutatjuk be, de beszámolunk az éremátadáshoz tartozó világújdonságokról is. Az már egy ideje tudható, hogy az éremátadásra nem a stadionban kerül sor, hanem az úgynevezett Medal Plaza nevű helyen, ahol ugyancsak lesznek csemegék, azaz különleges programok, amire nem volt még példa a vb-k 40 éves történetében

– mondta büszkén Németh Balázs.

Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója és a vb kabalája, YouHuu (Fotó: Origo)

A hétvégén brutális vihar csapott le Magyarországra, ami Budapestet sem kímélte, és bizony a világbajnokság utcai versenyeinek (a maratonfutásnak, valamint a 20 és 35 kilométeres gyaloglásnak) előkészítésébe is belerondított.

– Természetesen Murphy törvénye volt, hogy amikor a legfontosabb feladatot kellett volna elvégezni, akkor jött a vihar. Szerencsére a feltételes mód most már kijelentőre cserélhető, mert a munkálatok rendben zajlanak. A hétvégén akartuk felállítani azt két, egyenként 40 méter magas oszlopot, amelyek között a Hősök tere és a Kodály körönd közt fut majd a kábelkamera, amivel eddig nem látott egyedülálló képeket tudunk adni a versenyekről. Ezek 60 tonnás szerkezetek, plusz a kétszer 15 tonna, ami a közel egy kilométer hosszú drótot feszíti. Na, ezt a munkát kellett többször néhány órára leállítani biztonsági okokból. A kollégák azonban ma is megnyugtattak, hogy minden rendben lesz

– tájékoztatott Németh Balázs.

A vb előkészületeinek egy kulcsdátuma augusztus 15. lesz. Aznap már csak akkreditációval lehet belépni a világbajnokság helyszíneire, ráadásul aznap nyitnak ki az edzőpályák a Testnevelési Egyetemen, a Honvéd sporttelepén, és persze a NAK melletti új edzőpálya is. Aznap nyílik a szurkolói zóna is, addigra, amivel csak lehet, el akarnak készülni a szervezők.

A végére maradt a jó hír: fogynak a jegyek, amiben komoly szerepet játszik a vb kabalája, YouHuu megjelenése is.

– Közeledünk a 300 ezer eladott jegyhez, amiben fontos szerepe van YouHuu barátunknak is, akinek köszönhetően a hétvégén tovább erősödött a hazai értékesítés. De ugyanígy továbbra is özönlenek a jegyigénylések külföldről is. Nem kell rá sokat várni, hogy bejelenthessük a 300 ezres mérföldkövet

– jelentette ki Németh Balázs.

Elindult az Origo aloldala Az Origón mostantól külön aloldalon egészen a világbajnokság végéig mindennap olvashatnak az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb hírekről. A világbajnoksággal kapcsolatos fontos információk a kérdések-válaszok rovatban találhatóak meg. Itt az olvasók – többek között – választ kapnak arra, kik lehetnek a budapesti világbajnokság legnagyobb sztárjai, de azt is megtudhatják, hogy miként lehet megközelíteni a stadiont. A mi hőseink rovatban megszólalnak azok a versenyzők, akik a magyarok közül kiemelkedően szerepelhetnek. Egykori magyar világsztár atléták is elmondják gondolataikat a budapesti világbajnoksággal kapcsolatosan. Az oldal itt érhető el.

Vedd meg a jegyed már most!

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt, és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfimaraton 27-én reggel 7-kor rajtol.