Többször is megfordult a világ Csercseszovval

2018-ban a világ tíz legjobb edzője közé választották Sztanyiszlav Csercseszovot. Nem véletlen persze: a Fradival is csodát tett és most is arra készül. Csercseszov, amióta Magyarországon dolgozik, még nem adott nagy stúdióinterjút. Most igen, a Századvég youtube-csatornájának, a Kontextusnak hihetetlen őszinteséggel és empátiával mesél - nemcsak fociról.