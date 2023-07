Szoboszlai-láz szökött fel Liverpoolban, Dárdaiéknál kiverte a balhét a maffia

Megkezdte az edzéseket új angol klubjában, a Liverpool FC-ben, így nem csoda, hogy a július 10. és 16. közötti hét sporthíreiben Szoboszlai Dominik vitte a prímet. Ha más szinten is, de Dárdai Pál berlini csapatánál is zajlik az élet, és egy időre az országváltó Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is kikanyarította a részét a magyar sportkedvelők figyelméből egy közös poszttal.

Szoboszlai már az első edzéseken bizonyított Liverpoolban Fotó: liverpoolfc.com

Szoboszlai Dominik kedden kapcsolódott be a Liverpool edzéseibe, és már az első terheléses futóteszten felhívta magára a figyelmet: erőnlétben csak a világsztár Mohamed Szalah bírta vele a lépést. Mi lesz, ha még a labdával is varázsol?!

Új kollégái közül elsőként a sokszoros brazil válogatott Fabinho beszélt róla elismerően (azóta a Vörösök több más focistája is dicsérte, nem beszélve Jürgen Klopp vezetőedzőről és a pár edzés után őt már ünneplő brit sportsajtóról).

*

A német másodosztályba kiesett Hertha magyar edzője, Dárdai Pál kőkemény döntésekre kényszerült a héten. Az újjáformálódó, fiatalodó (és főleg "olcsósított") csapat ausztriai edzőtáborába nem vitte magával a legnevesebb, piacképes futballistáit. A féltucatnyi labdarúgó eladásából legalább 20 millió eurót (7,5 milliárd forint) remél az eladósodott berlini klub. Dárdai nyilatkozataiból kitűnik: nélkülük sokkal jobbnak érzi a játékosai munkamorálját.

Az utazó keretben - immár két Dárdai fiú, Márton és a Milanba, Juventusba is csábított 17 éves Bence mellett - ott volt az újonnan igazolt Toni Leistner, aki korábban évekig a városi rivális Uniont szolgálta. Akkoriban több nyilatkozatával is kiakasztotta a Hertha-drukkereket, egyik ultracsoportjuk, a "Fővárosi Maffia 03" hadat is üzent az edzőközpont elé kiaggatott molinón.

*

Eközben szintén edzőtáborból, de a kínai rövidpályás gyorskorcsolya-válogatottól jelentkezett be közösségi oldalán Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor, méghozzá most először annak mezében. A magyar színekben olimpiai bajnoki címeket szerző testvérpár tagjai nevelőedzőjüket követve kötöttek ki apjuk hazájában.

Liuék fotója megosztotta a rajongókat, rengeteg pozitív hozzászólást kaptak, de érkeztek negatívak is. Emellett nagyon sokan sajnálták, hogy nem láthatják már őket magyar színekben versenyezni.