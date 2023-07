Orbán Viktor: Ez legalább akkora igazolás, mint Szoboszlai Dominiké

Szezonnyitó interjút adott a puskasakademia.hu-nak Orbán Viktor. Istenes László kérdésére először a Puskás Akadémia új idényéről beszélt, alapítóként nem folyik bele a napi munkába, de mint szülő a gyerekéért, felelősséget érez és aggódik az intézményért, és minden idénykezdet előtt leül beszélgetni a szakmai vezetőkkel, edzőkkel.

Szezonnyitó interjút adott Orbán Viktor Fotó: puskasakademia.hu

„Minden évben tisztázni kell a célokat. Ami a bajnokságot illeti, nekünk egyetlen célunk van a helyezést illetően: ne essünk ki. Ez azért nagy dolog, mert közben azt akarjuk, hogy a csapatban minél több saját nevelésű játékos játsszon” - mondta Orbán Viktor.

Hozzátette, örül neki, hogy egy évig még biztosan a klubnál marad Hornyák Zsolt, akivel szép eredményeket ért el a felnőttcsapat.

Szóba került, hogy a magyar futballakadémiák munkáját összefogó módszertani központot a Puskás Akadémia korábbi igazgatója, Liszkai Dezső immár a sportért felelős államtitkárság égisze alatt irányítja, Budapesten, ami személyi és strukturális változásokkal járt Felcsúton is, hiszen Tóth Balázs már nem csak a felnőttcsapat, hanem az akadémia munkáját is irányítja.

„A módszertani központnak a helyszíne, ahol a munkát kell végezni, itt marad, a hivatalok mentek Pestre – magyarázta Orbán Viktor. – Tehát valóban kettéválasztottuk a Puskás Akadémiát és a kiemelt országos akadémiák működtetéséért felelős szakmai stábot. Nehéz döntés volt. Nem vagyok egyedül azzal a filozófiával, amely bizalmatlan a mindenkori bürokráciával szemben, különösen, ha sportról van szó, mert, ugye, se a szövetségben, se a minisztériumban futballt nem lehet csinálni. A futballt a pályán kell, a klubokban. Tudomásul kell vennünk, hogy mi nem futballhatóságok vagyunk, a szövetség sem az, és a minisztérium sem az, hanem szolgáltatóközpont vagyunk. Persze rendet kell tartani, ki kell írni a bajnokságot, bíróküldés van, fegyelmi eljárások és így tovább. De azért összességében nekünk az a dolgunk, hogy szolgáltatást nyújtsunk a kluboknak, hogy segítsük őket abban, hogy jó csapataik legyenek. Tehát nehéz volt a döntés, mert örültem annak, hogy a Puskás Akadémia meg az akadémiák minőségbiztosítását végző módszertani központ egy helyen van, de megölt már bennünket, a Puskás Akadémiát lassan agyonnyomta. Mert a határon túli magyar csapatokkal való foglalkozás is itt volt meg a módszertani központ is, ami tíz magyar akadémiának a munkáját van hivatva segíteni. Úgy láttam, ez most már az itteni munkának a rovására megy. Tehát arra jutottunk, jobb, hogy ha ezt leválasztjuk. És miután ezt a munkát Liszkai Dezső végezte az elmúlt évek során, az volt a logikus, hogy az ő kezében is maradjon.

Ezzel elvesztettünk két-három nagyon jó embert, mert még elvitt magával két egészen kiváló szakembert, és így jött létre egy jó kis nukleusz ott, a minisztériumban, meg most még, látom, Szalai Ádámot is leigazolták. Az legalább akkora igazolás, mint Szoboszlai Dominiké, szerintem. Úgyhogy az év egyik igazolása itt van Magyarországon.

Ők lesznek azok, akik segítik majd az akadémiákat, mi meg foglalkozhatunk a saját csapatainkkal. Úgy voltam vele, ha már külön kell választanunk az akadémiák módszertani központját meg a határon túli magyar csapatokkal foglalkozás munkakörét meg a Puskás Akadémiát, akkor oldjunk meg itt egy régi dolgot is, hiszen itt először volt meg az akadémia, és utána jött az NB I-es csapat. Ezért az NB I-es csapat szakmai elvárásai nem jelentek meg az akadémián, mert az akadémiának saját utánpótlás-nevelési szempontjai voltak. Ami helyes, de az az egészséges, hogy ha folyamatosan van fölülről, egy NB I-es csapat részéről szakmai kihívás, kontrollellenőrzés, a bukás lehetősége, a hibák ott derülnek ki, meg ott látjuk, mi az, ami jó. De nálunk ez külön volt. És ez hátránya volt most már az utóbbi két-három évben a munkánknak, és most, hogy úgyis hozzá kellett nyúlni a működési rendszerünkhöz, az volt a jó, hogy ezt Tóth Balázs szakmai igazgató úr elvállalta.”