Gól nélkül nehéz, itthon kell továbbjutnia a Fradinak

Gólnélküli döntetlennel kezdte a 2023/24-es idényt a Ferencváros focicsapata. A Fradi Feröer-szigetekre látogatott legelső BL-selejtezőjére, ahol a Klaksvík otthonában ért el 0-0-s döntetlent. A jó hír az, hogy jövő szerdán az itthoni visszavágón, a megszokott körülmények között óriási esély van a továbbjutásra.

Fotó: Fradi.hu

Feröerre utazni sosem volt leányálom, a magyar válogatott is mindig megszenvedett itt. A szokottnál kisebb pálya, műfüves borítás mellé még társult a meccs előtti, vízszintes eső. Helyzetek így is voltak, igaz, a feröeriek is gyakran veszélyeztették Dibusz Dénes kapuját. Gól azonban nem született, így a jövő szerdai, budapesti visszavágó dönt a továbbjutásról.

A Fradinak 4 párharcot kell megnyernie a BL főtáblájáért.