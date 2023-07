Elképesztő autócsodákkal jöttek a Hungaroringre a Forma-1 sztárjai - Képgaléria!

Névre szóló helyekkel várták a Forma-1 sztárjait a 38. Magyar Nagydíj parkolójában.

Fotó: Bors

Elképesztő verdákkal érkeztek meg a Forma-1 vezetői és pilótái Mogyoródra.

A mogyoródi versenypályán a megszokott nyitott boxutca-látogatási időszakban a meghívott és kiemelt vendégek közül legtöbben a jelenlegi legjobb, illetve a mezőny talán legnépszerűbb istállója előtt csoportosultak, ott készült a legtöbb közös kép a garázsokból kitolt versenyautókkal. A nézők között is legtöbben a maranellóiak piros, vagy az osztrákok kék színét viselték, de a szokásoknak megfelelően rengeteg a Verstappen-rajongó holland, akiknek lelátórésze ezúttal is narancssárgában pompázik - számolt be a Ripost.

Az alábbi fotóra kattintva tudod megnézni a galériát!