Liptai Claudia szexi miniruhában bulizott Fernando Alonsóval

Már egy ideje óriási volt a készülődés a hazai Forma–1 rajongók körében, hiszen július 21. és 23. között ismét a Hungaroringre látogat a száguldó cirkusz.

Liptai Claudia és családja is nagy Forma-1 rajongó Fotó: VIASAT3

Ilyenkor általában már a verseny előtti napokban megérkeznek a mezőny sztárjai, most pedig még egy kis összejövetelt is rendeztek nekik, amire a pilóták mellett a hazai hírességek is hivatalosak voltak. A vendégek között pedig feltűnt Liptai Claudia is, aki nemcsak azért ment el az eseményre, mert meghívták, hanem maga és az egész családja is óriási Forma–1 rajongó.

A népszerű hazai műsorvezető pedig ennél boldogabb már nem is lehetne, ugyanis sikerült közös fotót készítenie egyik nagy kedvencével, Fernando Alonso spanyol világbajnok autóversenyzővel.

Fernando Alonso első győzelmét 20 éve a Hungaroringen szerezte, és még mindig abszolút az egyik legjobb pilóta. Nagyon drukkolok neki, hogy most hétvégén is sikert arasson. Persze a kép készítése után mondtam neki egy-két szakmai tanácsot

– írta viccelődve Liptai Claudia a Facebook-oldalán megosztott bejegyzésében.

