Atlétikai-vb: Megérkezett az első külföldi induló

Megérkezett az első külföldi versenyző és megérkeztek az első televíziós közvetítők is, így a szervezők számára gyakorlatilag elkezdődött a budapesti atlétikai világbajnokság – jelentette be Németh Balázs, a szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója a világbajnokság augusztus 19-i megnyitója előtt három héttel megtartott sajtótájékoztatón.



Egy indiai távolugró az első olyan külföldi sportoló, aki megérkezett a Magyarországra. Sokan követik őt a jövő héten, amerikai, jamaicai, norvég világsztárok egész sora döntött úgy, hogy a felkészülés utolsó napjait hazánkban, a 2023-as atlétikai világbajnokság helyszínén fejezi be. Győrben, Kecskeméten, Gödöllőn és Nyíregyházán is biztosítottak a körülmények az vb-re érkező atléták felkészüléséhez, ők Magyarországon lesznek egészen a versenyükig.

Fotó: Szabolcs László

Ugyancsak megérkezett Budapestre a televíziós közvetítést gyártó stáb tagjainak első csoportja, ők felelnek azért, hogy a budapesti atlétikai világbajnokságot és benne a főváros gyönyörű képeit eljuttassák ahhoz az egymilliárd emberhez, akik tévén keresztül követik majd az eseményeket. 300 konténerből áll az televíziós közvetítő város, ami a stadion mellé épült, hogy minden műszaki berendezés és munkaállomás megfelelően működhessen.



Sorra érkeznek a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, azaz a World Athletics vezetői és a teljes stáb is, hiszen a következő hetekben Budapest lesz a nemzetközi atlétika fővárosa. Amellett, hogy itt hozzák meg a vb előtti legfontosabb döntéseket, Budapesten tartják a WA globális tanácsának ülését és a szervezet tisztújító kongresszusát is.



És ezzel még nem ér véget a különleges vendégek sora, hiszen a világbajnokságon részt vevő sportolókon és a WA vezetőin kívül különleges vendégek is jelezték részvételüket. Az atlétikai világbajnokság az év legnagyobb sporteseménye az egész világon, ennek megfelelően uralkodók, állam- és kormányfők érkeznek, hogy személyesen szurkolhassanak az atlétika szupersztárjainak és találkozzanak ezen a különleges eseményen.



A stadionparkban közben továbbra is gőzerővel folyik a munka. Épül a szurkolói élményzóna, egy kisebb vidámpark, ahol minden néző, szurkoló ingyen kipróbálhatja a különböző atlétikához kötődő játékokat, attrakciókat.

Elindult az Origo aloldala Az Origón mostantól külön aloldalon egészen a világbajnokság végéig mindennap olvashatnak az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb hírekről. A világbajnoksággal kapcsolatos fontos információk a kérdések-válaszok rovatban találhatóak meg. Itt az olvasók – többek között – választ kapnak arra, kik lehetnek a budapesti világbajnokság legnagyobb sztárjai, de azt is megtudhatják, hogy miként lehet megközelíteni a stadiont. A mi hőseink rovatban megszólalnak azok a versenyzők, akik a magyarok közül kiemelkedően szerepelhetnek. Egykori magyar világsztár atléták is elmondják gondolataikat a budapesti világbajnoksággal kapcsolatosan. Az oldal itt érhető el.

Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt, és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfimaraton 27-én reggel 7-kor rajtol.