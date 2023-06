Olimpiai bajnok legenda érkezett Budapestre, le is fotózták

Sebastian Coe, a legendás olimpiai bajnok és világcsúcstartó brit atléta, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke avatta fel elsőként a vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központ futópályájáját magyar atléta gyerekek társaságában. A sajtótájékoztató előtt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Nemzeti Atlétikai Központ tervezőjével, Ferencz Marcellel közösen bemutatták a helyszínt Sebastian Coe-nak. A Nemzetközi szövetség elnöke először köszönetet mondott a honvédelmi miniszternek, és gratulált az építésznek, valamint nyilatkozott a sajtó számára és fontos bejelentést is tett a világbajnokság jegyértékesítésével kapcsolatban.

- Gratulálok az építész zseniális művéhez. Ilyen teljesítmény nem jöhetne létre anélkül, hogy mint a központi kormányzati mint pedig az önkormányzat részéről teljes támogatást ne kapnának az egész folyamat során. Különös tekintettel szeretnék köszönetet mondani szívem mélyéből az esemény szervezőbizottságának. Elképesztően kiváló munkát végeztek, és át tudom érezni azt a nehézséget, amin át kellett menniük, hiszen ezt a munkát én is végeztem korábban mind világbajnokságon, mind pedig olimpián, szóval higgyék el, ez nem könnyű utazás. Mintegy kilenc hét múlva egy kiváló, óriási és nagyszerű világbajnokság megrendezése fog történni ebben a stadionban – idézi az Origo a nemzetközi szövetség elnökét.

A legendát (balra) a magyar honvédelmi miniszter köszöntötte, Fotó: Origo

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke az eseménynek otthont adó új létesítményben csütörtökön arra biztatta a magyar embereket, hogy minél többen látogassanak ki a vb-re, mert történelmi pillanatok részesei lehetnek.

Vannak még jegyek, így nagyon fontos hogy minél többen eljöjjenek. A sportolókat igenis feltüzeli az, ha egy stadion tele van szurkolókkal, akik szenvedélyesen drukkolnak. Higgyék el nekem, hiszen én is atléta voltam, és azért is ösztönzök mindenkit, mert valószínűleg történelmi események tanúi lehetnek – fogalmazott a brit legenda.



A sportolóként kétszeres olimpiai bajnok és világcsúcstartó középtávfutót már egy évvel ezelőtt is az a megtiszteltetés érte, hogy jelképesen futhatott pár métert a még épülő atlétikapálya talaján. Most pedig ő avathatta fel az elkészült pályát, ugyanis elsőként futhatott egy kört a Budapest Honvéd és a Gödöllői EAC atlétapalántái kíséretében.

Fotó: Origo

A budapesti világbajnokságot augusztus 19. és 27. között rendezik.