Indul az atlétikai vb-hajó, érkezz a Dunán már a június 17-i családi nyitónapra is

Június 17-én nyílt, ingyenes családi nap keretében veheti birtokba a közönség Budapest új sport- és szabadidőparkját, a Nemzeti Atlétikai Központot, amelyen megismerkedhetnek az atlétikai világbajnokság helyszínének olyan részleteivel is, amelyek a közönség számára nem lesznek láthatók a vb idején. Kipróbálhatják a világrekordok vörös szőnyegének is nevezett, a világ egyik leggyorsabbjának tartott, különleges Mondo borítású futópályát, részt vehetnek a különböző távú futóversenyeken, fotózkodhatnak Youhuuval, a vb kabalafigurájával és sportos, zenés programokon vehetnek részt a parkban.

Fotó: Szabolcs László

Budapest 9. kerületének Duna-parti szegletében, a Hajóállomás u. 1. szám alatt található a Nemzeti Atlétikai Központ főbejárata, amely könnyen megközelíthető gyalog, busszal, villamossal, hévvel és a MAHART-tal kötött együttműködés segítségévél akár hajóval is. A Rákóczi hídon áll meg például az 1-es villamos, a hídfőnél a 2-es villamos, amelyekkel nagyon gyorsan elérhető az atlétikai központ. Többszáz kerékpár tárolására alkalmas területet is kialakítanak a szervezők és mindenkinek javasolják, hogy érkezzenek biciklivel, hiszen több irányból is vezetnek kerékpárutak a Nemzeti Atlétikai Központhoz.

Június 17-én reggel 8.00 órától indul a Batthyány térről az első hajójárat a MÜPA kikötő irányába és délután 16.00-kor indul a MÜPÁ-tól az utolsó hajó, amivel el lehet indulni a Vigadó tér felé. Az 1500 forintos jegy egész napra érvényes, tehát oda-vissza akár többször is felhasználható. Csak a havi, negyedéves, vagy éves érvényességű Budapest-bérleteket fogadjákk el járatainkon.

Mivel a járat nem a közszolgáltatás része, ezért a helyi kedvezmények nem érvényesek. A bérlettel nem rendelkező 65 év felettieknek és 7 év feletti gyermekeknek jegyváltás szükséges.