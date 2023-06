Budapesten tartja legénybúcsúját a Real Madrid sztárfocistája

Előbbi kategóriába tartozik a Real Madrid sztárkapusa is, Thibaut Courtois, aki úgy döntött, hogy hazánkban tartja a legénybúcsúját. A Bajnokok Ligája-győztes belga sportoló már Budapestre is utazott, melyről az Instagramján is beszámolt.

Budapest közkedvelt a turisták körében Fotó: Pexels

Courtois tavaly nyáron jegyezte el barátnőjét, Mishel Gerziget. A gyönyörű izraeli modell-influenszer és a 31 éves kapus már közel két éve alkotnak párt.

A Real Madrid sztárjának a hétvégén, az Athletic Bilbao elleni mérkőzéssel ért véget az idény, a nyári szünetének első részét Magyarországon tölti – írja a Nemzeti Sport.