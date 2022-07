Három napig ittak: elraboltak az idegenek egy férfit a budapesti legénybúcsún

Egy csapat fiatal külföldi srác Budapestre utazott egy felejthetetlen háromnapos legénybúcsúra. Azt viszont biztosan nem sejtették, hogy valóban örök emlék lesz...

Az egész azzal kezdődött, hogy a részeg vőlegény az ivászat közben 15 órára eltűnt a barátai szeme elől. Miután több órán keresztül nem tudták elérni, őrült hajtóvadászatot indítottak el a magyar fővárosban. Még Matt Mavirt, a Last Night of Freedom legény- és leánybúcsú szervezőjét is felhívták, hogy segítséget kérjenek. Aztán a véget nem érő keresés sikerre vezetett.

Fotó: Pixabay

Aggódó haverjai végül nem akárhol, hanem egy bokorban fekve találtak rá. A vőlegény ekkor állt elő hihetetlen történetével, miszerint: kis zöld emberkék egy hatalmas földönkívüli hajó fedélzetére sugározták.

Matt Mavir a következőket nyilatkozta a földöntúli mulatozásról: - Ez az eset nem volt evilági. Bejelentették a vőlegény eltűnését, majd tizenöt órával később visszahívtak minket, hogy meglett. Elmondták, hogy egy bokorban találtak rá, és földönkívüliekről, meg UFO-król kezdtek fecsegni. Állítólag fekete szemű lények felemelték a földről, majd az űrben repkedtek vele.

- Szerintem csak az ital miatt járhatott egy másik bolygón. De legalább lett egy utolsó jó sztorija legénykorából – tette hozzá az igazgató.

A Last Night of Freedom Tyneside-i székhelyű cég Barcelonától egészen New Yorkig több városban is szervez legénybúcsúkat. Korábban már érkeztek hozzájuk furcsa kérések, például egy lelkes UFO-vadász vőlegény az új-mexikói Roswell UFO-központba szeretett volna bejutni, de akadtak olyanok is, akik kísértetházban akartak ünnepelni.

