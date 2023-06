Az arabok ezt is megoldják: Ronaldo, Messi és Benzema egy csapatban?

2021 októberében jelentette be a Newcastle United, hogy új tulajdonos üzemeli majd a klubot, az irányítás a szaúdi Public Investment Fund (PIF) kezébe került, 80 százalékos részesedést vásárolt az angol együttesnél. A „Szarkák” ezzel még a Manchester Citynél is stabilabb anyagi lábakra álltak, őrült költekezés helyett azonban tehetőségeket keresett a klub, aminek meg is lett az eredménye, ebben a szezonban sikerült kiharcolni a Bajnokok Ligája szereplést.

Cristiano Ronaldo akár Karim Benzemával is együtt játszhat jövőre Fotó: AFP

Az őrült beruházások azonban most megjöhetnek, köszönhetően a PIF új projektjének. A cég ugyanis a négy legnagyobb szaúdi klubnak, az Al-Ahlinak, az Al-Hilalnak, az Al-Ittihadnak és az Al-Nasszrnek is a többségi tulajdonosa lett, értesült róla a TheSun. Ez pedig lehetővé teszi azt, hogy kölcsönszerződés keretén belül a legjobb játékosok tudjanak vándorolni a Newcastle és a szaúdi-csapatok között.

ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تم تحوّل أربعة أندية رياضية سعودية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات يكون كل منها مملوك من #صندوق_الاستثمارات_العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل نادي، وهي مؤسسة أعضاء كل من نادي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال. pic.twitter.com/DSXhqVrh1a — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) June 5, 2023

Ez lehetővé tenné, hogy az Al-Nasszrrel trófea nélkül maradó Cristiano Ronaldo jövőre is a BL-ben játsszon, de a hamarosan Al-Ittihadba igazoló Karim Benzema így akár újra az ötszörös aranylabdás csapattársa lehetne. És ezt még meg is fejelhetik a szaúdiak Lionel Messivel, amennyiben a világbajnok futballista végül az Al-Hilal elképesztő, évi 400 millió eurós fizetést biztosító ajánlatát fogadja el.

A Premier League csapatai aggódnak az átjátszás miatt, ami miatt igyekeznek egy olyan jogi kiskaput találni, ami ezt megtiltaná. A kölcsönszerződésekkel pedig be is sikerülne tartani a Pénzügyi Fair Play alapjait.