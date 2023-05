Balhé a Forma-1-ben, a tűző napon izzasztották a pilótákat

Azért vannak, hogy versenyezzenek és nem azért, hogy show-műsort csináljanak. A Forma-1-es pilóták nagy része nem volt elragadtatva attól, hogy a Miami Nagydíjon egy hatalmas show keretében mutatták be őket nem sokkal a rajt előtt.

LL Cool J főszerepet kapott a pilóták mellett Fotó: Anadolu Agency via AFP

Amióta a Liberty Media a Forma-1 tulajdonosa, mindent elkövetnek azért, hogy az Egyesült Államokban is népszerű legyen a száguldó cirkusz. Megszokhattuk, hogy Amerikában a jelentősebb sporteseményeket nagy show-műsorok kísérik. Az F1 legutóbbi versenyén, Miamiban is hatalmas volt a felhajtás. A futam előtt a rapper, LL Cool J mutatta be az autóversenyzőket, miközben will. i. am, a Black Eyed Peas frontembere egy zenekarnak vezényelt. A pilótáknak azonban nem igazán jött be a műsor.

- Én azért vagyok itt, hogy versenyezzek, nem a show miatt – jelentette ki George Russell, a futamon 4. helyen célba érő Mercedes-pilóta. - Amerikában ez a sport része, de nekem nem tetszett.

A versenyzőket leginkább az borította ki, hogy 30 percet kellett a napon állniuk a versenyöltözetben, mire mind a 20 pilótát bemutatták.

- Megértem mindenkinek az álláspontját, de nem vagyok nagy rajongója az ilyenféle feladatoknak a verseny előtt. Ha azt akarják, hogy ezt megtegyük, akkor valamiről le kell mondani, például a pilóta parádéról. Ezek a programok a mérnökökkel való stratégiai felkészülés idejéből vesznek el – mondta Fernando Alonso, az Aston Martin pilótája.

A Max Verstappen győzelmével véget érő verseny utána az F1 elöljárói úgy döntöttek, hogy egyeztetnek a pilótákkal a futam előtti show kapcsán, mivel elég vegyes volt a fogadtatás.

Nem gondolom, hogy ez annyira rossz volt a versenyzőknek, ráadásul a szurkolóknak izgalmas volt, hogy a pilóták egyenként jöttek ki

– nyilatkozta Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke.