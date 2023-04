„Nem fogunk támogatni” – a kínaiak is bántják a Liu-fivéreket

1000 méteren aranyérmet szerzett Liu Shaoang, Liu Shaolin pedig ugyanebben a számban az ezüstérmet gyűjtötte be a múlt hétvégén megrendezett kínai országos bajnokságon. Az idősebb testvér az elődöntőben ráadásul kínai rekordot is futott (1:22.490). A testvérpár az Instagramon és a kínai Weibo alkalmazáson is bejelentkezett az első kínai sikerélményük után.

"Köszönjük a sok támogatást, folytatjuk tovább a kemény munkát. Nagy megtiszteltetés képviselni a szülőhazánkat" – írta Liu Shaolin. Hiába azonban a siker, a kínai emberek egy része még nem igazán akarja elfogadni azt, hogy a testvérpár csak most öltötte magára az ország színeit. A kommentek között sok rosszindulatú megjegyzés is feltűnt, ezért a két sportoló később kikapcsolta a hozzászólások lehetőségét, vélhetően pedig le is törölte a trollok jelentős részét. Egy-egy komment azonban továbbra is olvasható:

„Tűnj el Tiencsinből”

– írta az egyik rosszakaró Shaolinnak (az országos bajnokságon Tiencsin városát képviselték). A Weibón Shaoang posztja alá érkezett egy hosszabb bántó komment:

„Tévedsz, nem fogunk támogatni! Csak azokat a sportolókat támogatjuk, akik őszintén küzdenek az ötcsillagos vörös zászlóért. Én csak a szorgalmas, kedves, jó jellemű gyerekeinket támogatom még akkor is, ha nem állnak olyan magas szinten, mint te. Kár volt eldobni Magyarországot, amely annyi éven át biztosított edzéskörülményeket. Ráadásul minden korábbi tetted bebizonyította, hogy ti ketten teljesen mások vagytok, mint a kínai csapat.” - írta az egyik topkomment.

Lefordítva ez a komment landolt Liu Shaoang Weibo felületén Fotó: Weibo

Összességében viszont elmondható, hogy a kínaiak túlnyomó része örül a testvérpárnak. Van, aki szerint nem kell megsértődni a kései országváltáson, ugyanis a jelenlegi legnagyobb téli olimpikonjuk, Gu Ailing szabadstílusú síelő is az Egyesült Államokban szerzett tapasztalatai után váltott kínai színekre, a tavalyi pekingi téli olimpián 18 évesen két arany és egy ezüstérmet szerzett.