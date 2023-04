Dárdai: „Oké, ennyi volt, inkább hazamegyek” – kellemetlen kérdést szegeztek neki

Nyilván maga a Werder Bremen ellen 4-2-e elveszített hazai meccs volt a feketeleves, de a lefújás után is nagyon kellemetlen perceket kellett átélnie Dárdai Pálnak.

Dárdai Pál számított a vereségre, de ekkora blamára nem Fotó: Getty Images

A német labdarúgó-Bundesligában tökutolsó Hertha vezetőedzői posztját immár harmadszor végveszélyben elvállaló magyar edző a sajtótájékoztatóján többek között elmondta: noha felkészült a vereségre (ez már a kilencedik ütközete volt a brémaiak ellen, de még nyeretlen), ilyen simára nem. Nagyobb a baj a focistái fejében, mint gondolta. Ennek ellenére nem adja föl, két-három héten belül várja, hogy régi-új csapatán meglátsszon a közös munkájuk, és a következő, Bayern elleni müncheni mérkőzés után, a közvetlen riválisok ellen még megkapaszkodhatnak az élvonalban.

A csalódást keltő eredményt és főleg játékot érthetően rosszul fogadta a berlini Olimpiai Stadion telt házat jelentő 75 ezres közönsége is (igaz, ebből vagy 20 ezren a vendégtábort alkották...). Egy újságíró fel is vetette Dárdainak: mit szól, hogy sok drukker már a lefújás előtt hazaindult, akik pedig maradtak, azok közül sokan kifütyülték, szidalmazták, sőt, söröspoharaikkal meg is dobálták a Hertha csapatát?

Dárdai és játékosai a lefújás után a Hertha-tábor előtt: kaptak hideget-meleget Fotó: Getty Images

– Nem láttam, ki dobált, így ezzel nem tudok foglalkozni. Úgy érzem, még mindig csodás a stadionunk. A mai játékunk alapján a szurkolók még jobban is kifütyülhettek volna, az egész szezon miatt is. Szuper táborunk van, ez az egyik reményünk, szükség lesz a támogatásra legközelebb is, hazai pályán a Bochum ellen. Minél több a fütty, annál bizonytalanabb lesz a csapat. De szerintem ezt a szurkolóink is nagyon jól tudják.

Az pedig, hogy voltak, akik hazamentek... Legyünk őszinték, süt a nap, elkezdődött a kerti szezon, úgyhogy elképzelhető, hogy néhányan azt mondják: 'Oké, annyi volt, inkább hazamegyek'

Mit mondhatnék még erről? Mégiscsak nulla-négyre álltunk – válaszolta a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

Dárdai csapata legközelebb (április 30-án, vasárnap 15.3a-tól) a címvédő, de éppen ezen a hétvégén a Dortmund mögé került Bayern München vendége lesz.