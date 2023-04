Dárdai Pál felé köptek, Rafael Nadalt súlyos családi tragédia érte

A hétfői nap rögtön egy jó hírrel indult, a magyar labdarúgás egyik kiemelkedő alakja, Détári Lajos ugyanis április 24-én ünnepelte 60. születésnapját. A középpályás idehaza játszott többek között a Honvédban és a Ferencvárosban, de légióskodott Németországban, az olasz élvonalban és Görögországban is. A Frankfurttal 1988-ban kupagyőztes lett, egyik legemlékezetesebb találatát pedig a válogatottban lőtte Lengyelország ellen, az 1987-es Európa-bajnoki selejtezőn látványos szabadrúgásgólt szerzett.

Hétfőre jutott egy negatív hír is. Dárdai Pál nem elég, hogy vereséggel tért vissza a Hertha BSC kispadjára, az azt követő edzésről el is zavarta egyik játékosát, Ivan Sunjicot. A magyar szakember tettét erősen kritizálta a korábbi Liverpool-, Bayern- és Manchester City-sztár Dieter Hamann. Azt azonban félhetően nem látta, hogy a horvát futballista a balhé kirobbanása előtt rendkívül tiszteletlen módon Dárdai felé köpött.

Rafael Nadal szintén nem élete legszebb időszakát éli. A 22-szeres Grand Slam-győztes teniszező címvédőként már a legjobb 64 között búcsúzott az Ausztrál Openen, ezt követően csípősérülés miatt kidőlt, ami azóta sem jött rendbe. A spanyol jelenleg csak a 14. helyen áll a világranglistán, ilyen rosszul 2003 óta nem szerepelt a tabellán. Ráadásul nemrég egy családi tragédiáról is beszámolt.

"Meghalt imádott apósom, Miguel, aki mindössze 63 évet élt"

– nyilatkozta a Tennis Worldnek Nadal. "El tudják képzelni, mit érez most a feleségem, Mery Xisca Perello, akibe alig tudok lelket önteni."

Cristiano Ronaldo szaúdi tervei pedig egyáltalán nem úgy alakulnak, ahogy szerette volna december végi átigazolásakor. Akkor azt mondta az ötszörös aranylabdás, hogy trófeákat nyerni jön Szaúd-Arábiába és szeretné meghódítani az ázsiai kontinenst is. Ehhez képest a Szuperkupa elődöntőjéből már korábban kiesett az Al-Nasszrrel, valamint a bajnokságban is elvesztette a listavezető pozíciót, jelenleg már hat pont a hátránya a rivális Al-Ittihaddal szemben. Ha pedig ez nem lenne elég, a héten a Király-kupa elődöntőjéből is kizúgott az arab topklub, így egyre inkább elképzelhető, hogy első évében trófea nélkül marad az évi 200 millió eurós (74 milliárd forint) fizetésért focizó Ronaldo.