Tragédia a családban, gyászol Rafael Nadal

Kétségkívül pályafutása legzivatarosabb időszakát éli a spanyolok teniszjátékosa, Rafael Nadal. A legutóbbi Australian Open óta képtelen magára találni, akkor a távoli kontinensen Mackenzie McDonald búcsúztatta a mezőnytől. Annak oka bal csípőjének csúnya sérülése volt. Akkoriban az orvosok 6-8 hétben jelölték meg felépülése tippelt időtartamát, ahhoz képes májushoz közeledve még mindig gyengélkedik, csak igen óvatosan edzhet.

Fotó: AFP

Eközben családi tragédia is érte a sztárt.

Meghalt imádott apósom, Miguel, aki mindössze 63 évet élt

– nyilatkozta a Tennis Worldnek Nadal. – El tudják képzelni, mit érez most a feleségem, Mery Xisca Perello, akibe alig tudok lelket önteni.

Nadal bevallotta, tanácstalan, hiszen az orvosai semmi jóval nem kecsegtetik. A minap fejeződött be egy orvosi kurzusa, ami szinte semmi jót nem hozott, a dokik nem tudnak érezhető javulásról beszámolni. Bár az ibériai klasszis edzene, de nem tagadja, csak igen jelentős fájdalmakkal teheti. Szívesen indult volna Monte Carlóban, Barcelonában, Madridban és Rómában, de már azzal kapcsolatosan is kétségei vannak, hogy ott lehet-e a francia nyílt bajnokságon, a Roland Garroson.

Amúgy 2003 óta nem állt ilyen rosszul a férfi világranglistán, mint most. A sorozatos versenykihagyások miatt kiesett a legjobb tíz közül, jelenleg csak a 14.