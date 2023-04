Karambol ittasan, verekedés az éjszakában, lefejelt bíró: történelmi eltiltást kapott a magyar foci botrányhőse

Gyakorlatilag a profi karrierjétől örökre eltiltották Busai Attila labdarúgót. A középpályás 2008-ban még U19-es Európa-bajnokságon szerzett bronzérmet a magyar válogatottal, ezt követően, ha voltak is jó időszakai, különböző botrányok mindig beárnyékolták azokat. Most azonban betelt a pohár, legutóbbi, NB III-as balhéja után hatéves eltiltást kapott a 34 éves játékos.

A Fradival magyar bajnok is volt Busai Fotó: Reviczky Zsolt

Busai most a BKV színeiben a Kisvárda második csapata elleni bajnokin páros lábbal csúszott rá az ellenfél kapusára. A meccs lefújása után Busai megrúgta, ököllel ütötte és lefejelte a bírót, Büki Gábort, állítja a játékvezető, aki korábban három fővárosi játékos mellett a BKV edzőjét, ifjabb Albert Flóriánt is kiállította. Busai némileg lehiggadva elnézést kért történtekért, de ezzel sem segíthetett már magán. Az MLSZ hat évre eltiltotta őt.

A durva becsúszást itt nézheted meg:

Információnk szerint Busai közleményt fog kiadni az esetről, s természetesen klubja sem mehet el a történtek mellett szó nélkül. Mátyás Tibor, a BKV Előre elnöke az Origónak nyilatkozott.

– Mindenek előtt azt szeretném leszögezni, hogy a BKV Előre nem tud azonosulni az ilyen viselkedéssel, és teljes mértékben elítéljük a történteket. Nagyon sajnálatos, hogy ez megtörténhetett – mondta az Origo megkeresésére Mátyás Tibor.

Úgy tudjuk, a klub napokon belül felbontja a középpályás szerződését.

Botrány botrány hátán

Nem ez volt az első eset, amikor Busai nem a játékával tűnt ki. 2012-ben a Ferencváros focistájaként egy Újpest-Fradi rangadót a vendégtáborból szurkolt végig. Onnan sikerült kiposztolni egy képet:

F@szszopó Újpest

– felirattal.

A klub játékosaként többször is összetűzésbe keveredett a vezetőkkel, majd 2016-ban játékostársával, Varga Rolanddal együtt ittasan szenvedett közlekedési balesetet, majd a kocsiból kiszállva dulakodott is. A karambol után két videó is készült a játékosokról:

A Ferencváros akkor házon belül büntette meg a focistákat.

Összeverték az éjszakában

Busait 2020 tavaszán a koronavírus utáni karantén első feloldása után egy budapesti szórakozóhelyen összeverték. Arccsontja több helyen összetört, szeme felismerhetetlenre duzzadt, a labdarúgó szájába sínt ültettek. Az üggyel a rendőrség is foglalkozott.