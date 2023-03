"Nem búsulunk, megyünk tovább" - Olaszországban lett hatodik a magyar bringás

Veronában állt rajthoz a svájci JB Brunex Superior Factory Racing magyar versenyzője, a 23 éves Buzsáki Virág. Buzsáki az MTB-s mezőnyben egy C2-es kategóriájú versenyt teljesített és végül a győztes olasz Chiara Teocchitól hat perccel elmaradva a hatodik helyen végzett, amivel nyolc pontot szerzett.

Fotó: EGO-Promotion, Armin M. Küstenbrück/Armin M. Küstenbrück

- A vártnál sokkal erősebb mezőny gyűlt össze. Az első sorból 3-as rajtszámmal rajtoltam, de valahogy az a magabiztosság, hogy be is tudok érni a célba harmadikként, hiányzott. A verseny első felében jöttem fel a 7. helyről az 5.-re, majd a mögöttem lévő Luisa Daubermann visszaelőzött a verseny felénél. Így lettem a végén 6. Utólag visszanézve én nem vettem észre semmit, végig nyélen mentem, ahogy csak tudtam. A csapatfőnökömnek nagyon jó szeme van és ő látta is, hogy mi volt a probléma. Nem vagyok elégedett teljesen és a csapat sem - mondta a kerékpáros.

Virág a verseny után sem tért haza.

Egyből autóba ültem és Svájcba jöttem, ahol letáborozok két hétre, mert itt lesznek a környéken a következő versenyek - nem érdemes hazamenni, mert az utazás csak felesleges stressz. Nem búsulunk, hanem megyünk tovább, mert ezen a hétvégén még egy kategóriával rangosabb verseny lesz Németországban (C1), ahol igazán erős mezőny fog összegyűlni

– mondta el Buzsáki a verseny után.