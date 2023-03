Michael Schumacherről üzent imádott Mammája: „Nagyon hiányzik”

Kimi Räikkönen 2007-es világbajnoki címe óta hiába vár újabb Ferrari-aranyra az olasz istálló egyik legnagyobb szurkolója, Rossella Giannini. A fioranói központ versenypályája mellett található Montana éttermet vezető népszerű „Mamma Rossella” tán ennél is jobban fájlalja, hogy szintén több mint tíz éve nem találkozhat nagy kedvencével, a 2013 végén súlyos síbalesetben koponyasérülés szenvedett Michael Schumacherrel.

Már tizedik éve alig tudni valamit Michael Schumacher állapotáról, hiányzik a régi barátainak Fotó: AFP

Ahogy mostanában Charles Leclerc és Carlos Sainz is a törzsvendégei (utóbbinak már fogyókúráznia is kellett a túl sok tésztaétel miatt), annak idején a két jelenlegi Ferrari-pilóta nagy elődje, a csapattal öt vb-címet nyert Schumi is a törzsvendége volt. Az évek során baráti kapcsolatba kerültek.

Gyakran rendelte a Mammától a kedvencét, a „Tagliatelle al ragù”-t, vagyis az eredeti olasz bolognai spagettit.

– Minden nap gondolok rá. Sok fotóm is van itt róla, már csak emiatt is gyakran eszembe jut. Hiányzik. Hiányzik a barátom – mondta szomorúan Mamma Rossella a Bild am Sonntagnak.

Az olasz étteremvezető a hétszeres világbajnok legenda fiától, Mick Schumachertől is őriz emléket. A 23 éves német pilóta egy aláírt sisakját ajándékozta neki. A „Mamma” nagyon sajnálja, hogy a „kis Schumi” idén elhagyta a Ferrari utánpótlásképző akadémiáját, és a Mercedes tartalékpilótájának állt.

– Csalódott voltam, amiért nem hosszabbított, szerintem nagyon jól passzolt a Ferrarihoz. De az élet megy tovább, a legjobbakat kívánom neki – üzente Micknek, mint ahogy a tavalyi szezon végén visszavonult korábbi Ferrari-sztárra, Sebastian Vettelre is kedvesen emlékezett:

– Sajnálom, hogy visszavonult. Amikor Sebastian először jött a Montanába, felfedeztem hasonlóságokat közte és Michael között. Reménykedtem, hogy ő is világbajnok lehet a Ferrarival. Sajnos ez se neki, se másnak nem sikerült azóta – fogalmazott Rossella Giannini, aki bár bízik Sainzékban, a szezonnyitó Bahreini Nagydíj eredményei alapján aligha idén jön össze az újabb vb-cím a Ferrarinak (Sainz félkörös hátránnyal csak negyedikként ért célba Max Verstappen, Sergio Pérez és Fernando Alonso mögött, míg Leclerc kiesett).