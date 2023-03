Megrázó hír érkezett: elhunyt az olasz sztáredző

Gyászol az olasz labdarúgás: elhunyt Italo Galbiati, aki a játékospályafutása során megfordult az Internazionale és Lecco együttesében is. Edzőként aztán nagyrészben Fabio Capello munkáját segítette, asszisztense volt az AC Milannál, a Románál, a Juventusnál és a Real Madridnál is. Ezen felül az orosz futballválogatotthoz is elkísérte a szakembert.

Il calcio piange Italo Galbiati. Da giocatore ha indossato le maglie di Inter, Reggina, Lecco e Como. Da tecnico ha fatto parte dello staff di Capello al Milan, Roma, Juventus, Real Madrid, Inghilterra e Russia.



A kapcsolatukat és a játékosokkal való viszonyukat több focista is úgy írta le, hogy Capello volt a "rossz zsaru", Galbiati pedig a "jó zsaru".

A nyolcvanas évek elején három részletben, összesen 26 mérkőzésen vezetőedzőként menedzselte a Milant. Az együttes éppen a mai napon, március 8-án játszik ki-ki mérkőzést a Tottenham ellen a Bajnokok Ligájában. Italo Galbiati 2015-ben vonult nyugdíjba, 85 éves korában hunyt el.

(Origo)