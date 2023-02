Utolsó ajándék Lendvai Miklósnak, ezt fotózták a mécsesek között - Fotó

Több tucat szurkoló mécsesekkel és énekelve búcsúzott el hétfőn este Zalaegerszegen Lendvai Miklóstól. A 47 éves korában elhunyt válogatott labdarúgó a ZTE-ben lett élvonalbeli focista, később is visszatért a klubhoz, s edzője is volt a kék-fehéreknek. A városban legendaként tisztelték, nem csoda, hogy halálhírét is a polgármester jelentette be.

Fotó: Pezzetta Umberto, Zaol.hu

Az emlékezésen készült fotókon jól látni, hogy a mécsesek mellett egy szokatlan "búcsúajándék" is feltűnt. Az egyik szurkoló egy üveg sört vitt Lendvainak.

Fotó: Pezzetta Umberto, Zaol.hu

Lendvai 23 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, sőt, meghatározó alakja volt az 1996-os olimpián szereplő magyar együttesnek.