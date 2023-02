Kétszer látták Hosszú Katinkát edzeni, tényleg ennyi volt?

Az olimpiai bajnok augusztusi esküvője óta, - ahogyan azt a Bors megírta – szinte teljesen eltűnt a szemek elől. Családja, hozzátartozói is „bezárkóztak”, senki semmit nem tudhat meg Hosszú Katinkáról. A uszodákba is egyre inkább arról suttognak, Katinka kiszáll a buliból.

A balul sikerült római vizes Európa-bajnokságot követően Hosszú Katinka életében másodszor is kimondta a boldogító igent, és férjével, Gelencsér Mátéval szabadságolta magát. Nagy hírveréssel, reklámok közepette megnyitotta éttermét is, edzéseket viszont egyáltalán nem végzett – állítják a bennfentesek. Kihagyta a kaposvári országos bajnokságot is. Azóta sem látták a medencében Katinkát.

Korábban Sós Csaba szövetségi kapitány is úgy nyilatkozott a Borsnak, hogy sokat nem tud Katinkáról, nem találkozott vele az elmúlt hónapokban.

Én úgy éreztem idő kell Katinkának, hogy rendezze magában a történteket. Még még a legnagyobbakat is megroggyanthatja a sok kudarc. Ha vissza akar térni és a nyári világbajnokságon szeretne ott lenni, akkor úsznia kellene.

A magyar úszók már gőzerővel dolgoznak, a legjobbak hetek óta tréningeznek, honi és külföldi edzőtáborokban tréningeznek, számolatlanul róják a kilométereket a medencékben. Készülnek a magyar bajnokságra, és aztán a rengeteg megmérettetésre és persze, a már látótávolságba került párizsi olimpiára.

Néhány hete az a hír járta, hogy Hosszú Katinka otthonához közel, a szentendrei uszodában újra edzésbe állt. Nos, igaz is, meg nem i.

- Januárban nem többször, csak két alkalommal találkoztam vele, amikor vízben láttam – tudatta lapunkkal az uszodában dolgozó ismerőse. - Erre a hónapra nem is foglalt pályát, tehát itt biztosan nem fog úszni.

Megtudtuk, hogy Katinka az elmúlt héten nem is volt Magyarországon, külföldön tartózkodott. Valószínűleg ott sem az úszásé lehetett a főszerep.