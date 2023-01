"Gyere ki a hóra!" – Djokovics diadalittasan üzent Federernek

Erődemontstrációt tartott az ausztrál nyílt teniszbajnokság negyeddöntőjében a torna 9-szeres győztese, Novak Djokovics. A 35 éves szerb klasszis 6:1, 6:2, 6:4-gyel küldte haza az orosz Andrej Rubljovot. Nem csoda, hogy fene nagy jókedvvel nyilatkozott a pálya szélén őt meginterjúvoló Jim Couriernek. A két egykori világelső teniszező párbeszédében szó esett egy harmadikról, a nemrég visszavonult Roger Federerről is.

Djokovics is készül már a tenisz utáni kalandokra, a havon is megmérkőzne Federerrel Fotó: AFP

Djokovics meglepetésre különleges párbajra hívta ki a svájci világsztárt.

– Az első Grand Slam-elődöntőmet kettőezer-hétben játszottam a US Openen. Jó rég volt... Azt a meccset szeencsére megnyertem. Aztán a döntőben kikaptam Roger Federertől – nosztalgiázott a szerb, mire Federer neve hallatán hangosan ünnepelni és tapsolni kezdett a melbourne-i közönség.

– Így van, ünnepeljétek meg Rogert, srácok! – reagált Djokovics maga is tapsolva, majd így folytatta a gondolatmenetét:

– Az elmúlt években volt néhány nagy meccsünk Rogerrel. Hiányzik a tenisznek. Nemrég láttam, hogy igazán elegánsan jelent meg a Párizsi Divathéten (...), és láttam síelni is. Szeretném is kihívni egy síversenyre – pár év múlva. Jó látni, hogy élvezi az életét. Ő az egyik legfontosabb ember, aki valaha teniszezett, innen üdvözlöm őt és az egész családját – fogalmazott a 21-szeres Grand Slam-győztes szerb játékos, nyilván arra utalva, hogy "pár év múlva" már ő is nyugodtan síelhet majd.

Profi teniszezőként nem engedheti meg magának a sérülésveszélyes téli sportot.

Federer is azzal posztolt videót a síeléséről, hogy sokat kellet rá várnia.

– Új kezdetek: 15 év után jó volt visszatérni a lejtőkre – kommentálta a síeléséről készült felvételt.