Újabb balhé Katarban, tévériportert vittek be a zsaruk

Bármennyire is szeretnénk mondani, hogy Katar kapcsán csak a fociról lehet hírt adni, mert az összecsapásokat leszámítva semmi érdemleges nem történik az országban a vébé alatt, sajnos nem tehetjük meg. Nem elég, hogy a meccsek felvezetése komoly csörtékkel jár, de nem egy beszámoló érkezett szurkolók, illetve a sajtó munkatársainak vegzálásáról is. Még ilyen előzmények mellett is eléggé durva, hogy egy dán tévést a minap egyszerűen bevittek a rendőrök, holott ő csak a munkáját végezte: hírt adott a kint zajló eseményekről.

Rasmus Tantholdt nem először keveredett összetűzésbe a hatóságokkal Fotó: YouTube

A dán TV 2 munkatársa, Rasmus Tantholdt az Irán-USA meccset követően (melyet az irániak elvesztettek 0-1-re, ami egyben a kiesésüket is jelentette) belefutott egy iráni társaságba, akik "Nők, élet, szabadság" feliratú felsőt viseltek, és az iráni nők helyzetéért emelték fel hangjukat, valamint összecsaptak egy szintén iráni, ám kormánypárti csoportosulással. A tévés ezt a jelenetet rögzítette mobiltelefonjával, amikor a rendőrök őrizetbe vették. Minderről később, Twitter-oldalán számolt be, hozzátéve: felszólították, hogy törölje a felvételeket, amire ő nem volt hajlandó, ezt követően azonban el is engedték.

Nem először keveredik balhéba

Nem a mostani az első alkalom, amikor a dán tévés hírközlőből hírré válik a labdarúgó-világbajnokság alatt. Még el sem kezdődtek a játékok, Rasmus Tantholdt-ot máris élő adásban fenyegették meg a biztonságiak.