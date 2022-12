Lionel Messi teljesen meghatódott, elárulta, min megy keresztül

Argentína a legkönnyebb sikerét aratta a katari vb-n: a kétszeres világbajnok alakulat kedden 3-0-ra verte Horvátországot az elődöntőben, és története során hatodik (1930, 1978, 1986, 1990, 2014) alkalommal jutott be a fináléba. Messi gólt lőtt és gólpasszt adott a horvátok ellen, és a lefújás után a családjának hálálkodott.

Messi ismét remekelt Fotó: AFP

Elárulta, milyen érzések kavarognak benne:

– Sok mindenre gondolok, nagyon megható ezt megélni a családom jelenlétében – mondta Messi. – Az egész vb-n erre készültünk, erre vágytunk, és most teljesült, ott vagyunk a döntőben. Nagyon élvezzük, örülünk, hogy ki tudtuk javítani azt a hibát, ahogy a vb-t kezdtük, hiszen az első meccsen kikaptunk. A ma esti győzelem után a családomra gondoltam először, mindig is ez a legfontosabb nekem, a nehéz és a jó időkben is együtt voltunk, számíthattam rájuk.

Argentína a vasárnapi döntőben a szerdai Franciaország-Marokkó elődöntő győztesével találkozik.