Kiszivárgott egy videó, aljas módon hergelték ellenfelüket a hollandok

Az utolsó tizenegyes után sem ért véget az Argentína-Hollandia negyeddöntő a világbajnokságon. A győztes dél-amerikai csapat az összeroskadó hollandokat gúnyolta, ritkán látni ilyet focipályán. Egy kiszivárgott videó megindokolta, mire reagáltak ezzel Messiék.

A televíziós közvetítés alatt is látni lehetett, hogy a hollandok az utolsó tizenegyes előtt körbevették az argentinok utolsó próbálkozóját. Lautaro Martinezen óriási tehet volt, ha belövi, akkor továbbjut Argentína. A most kiszivárgott videón jól látszik, hogyan próbálta aljas módon terrorizálni, kizökkenteni a lövés előtt Martinezt néhány holland játékos. Az eset után egyébként a meccs spanyol bírója utólag ki is állította a hollandoktól Dumfriest.

Esta cámara explica el enojo. Cuando Lautaro va a patear lo van a apretar entre cuatro. También le dice algo el holandés que ya había pateado y vuelve. Y el final con todos corriendo a un lado y Messi yendo a buscar a Dibu, es épico. A los cámaras no le dan las patas para correr. pic.twitter.com/hx4ZhoZAGC — Nicolás Castrovillari (@ncastrovillari) December 10, 2022

Hasonló volt a mérkőzés alatt is, akkor az argentinok tizenegyese előtt a holland kapus, Andries Noppert próbálta hergelni Lionel Messit, akit nem lehetett kizökkenteni. A találkozón és a hosszabbítás után is belőtte a tizenegyesét úgy, hogy a kapusnak esélye sem volt a védésre.