Döntött a bíróság, fellélegezhet a sztár lánya

Korábban is akadt már dolga a törvénnyel a híres profi bokszoló, Floyd Mayweather lányának, Iyannának. A 22 éves nőt a múltban többek között emberrablással és gyilkossági kísérlettel is gyanúsították. Ezúttal egy 2020 áprilisi súlyos testi sértésért vették elő, majd most a hosszú bírósági procedúra végén hat év próbaidőre bocsátották.

A bokszoló aligha emlegeti büszkén leányát a családi összejöveteleken

Történt ugyanis, hogy Iyanna Mayweather Kentrell DeSean Gaulden rapper lakásán összekülönbözött egy 35 éves nővel. A bunyós lánya, aki korábban gyermeket szült Gauldennek, valamint a másik nő – akitől ugyancsak van egy gyereke az NBA YoungBoy néven ismert előadónak – egymásnak esett, Ilyanna pedig két késsel felfegyverkezve vágta meg a karján a másik nőt, akin több sebet ejtett – írta meg a bloodyelbow.com.