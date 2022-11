Ez nagyot szólhat, Kubatov Gábor Szalai Ádámról beszélt

2021 januárjában már felröppent a hír, miszerint Szalai Ádám hazatérhez és a Ferencváros játékosaként folytathatja pályafutását, akkor azonban a játékos maga cáfolta a megkeresést. Most azonban újra előkerült a neve az Üllői úton, ráadásul nem is akárkitől, Kubatov Gábor, az FTC elnöke a Hír TV-nek nyilatkozott, többek között a Baselben kegyvesztetté vált csatárról is.

Szalai Ádám és a Ferencváros neve ismét összeforrt Fotó: Szabolcs László / Ripost

Ádámot rendkívül kedvelem, kevesen szeretik úgy a hazájukat, ahogy ő. Látom, hogy a futball utáni életét is felépítette. Mély elköteleződése van, hogy ő mit fog csinálni. sok sportolónak mutat példát. De nem vagyok benne biztos, hogy a Fradin segítene egy ilyen csatár.

- nyilatkozta Kubatov Gábor. Az FTC október 27-én újjáválasztott elnöke arról is beszélt, hogy a Fradi a Puskás Arénában játszhatja további meccseit az Európa-ligában, ennek a kérdésnek január 10-ig el kell eldőlnie majd.

A Kubatov Gáborral készült interjút a Hír Tv Radar című műsorában látható.