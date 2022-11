„Az embereknek tudniuk kell az igazságot” - kisfia haláláról beszélt Ronaldo

Óriási vihart kavart Cristiano Ronaldo: a Manchester United 37 éves futballsztárja egy tévéinterjúban kiborította a bilit az angol sztárklubbal megromlott viszonyáról. Az ötödik világbajnokságára készülő portugál támadó szerint nem most kezdődött a folyamat, hanem élete legnehezebb időszakában, amikor áprilisban meghalt újszülött kisfia.

Cristiano Ronaldónak elege lett, alaposan kiosztott mindenkit Fotó: AFP

Az embereknek tudniuk kell az igazságot. Úgy érzem, elárultak

és az az érzésem, hogy néhány ember nem akarja, hogy itt legyek" - mondta többek között Ronaldo, aki hadat üzent az őt mellőző Erik ten Haag vezetőedzőnek is, mondván:

"Nem tisztelem őt, mert ő sem tisztel engem."

Az ötszörös aranylabdás portugál világklasszis úgy érzi, fekete bárányt csináltak belőle az MU-nál.

Szavaiból az is kiderült, hogy már az előző idényben kezdődtek a bajok. Áprilisban meghalt újszülött kisfia, és a szörnyű tragédia után a brit királyi családtól, sőt még a nagy rivális Liverpool szurkolóitól is több megértést kapott, mint saját klubjánál. A két csapat rangadójának (4-0 a 'Poolnak") 7. percében a liverpooli drukkerek felállva tapsoltak és énekelték el a himnuszukká vált You'll Never Walk Alone (szabad fordításban: Sohasem maradsz egyedül) című dalt.

Ronaldóban mély nyomot hagyott, hogy az MU vezetői kételkedtek a szavában, amikor jelezte, milyen rosszul érzi magát a tragédia miatt. Most igyekszik a katari vb-re koncentrálni, utána készül "tisztázni a dolgokat a Uniteddel". Az elhangzottak után mindenesetre aligha marad az Old Traffordon.