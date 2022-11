A nap vb-meccse: Ronaldónak elege lett, kipakolt a válogatottnál is

A világ legértékesebb klub nélküli focistájaként kezdi ötödik vb-jét az ötszörös aranylabdás. Azonnali szakítással végződött a Manchester United és Cristiano Ronaldo második frigye. A 37 éves portugál klasszisnak tehát bizonytalan a jövője, de most szeretne végre a világbajnoki szereplésre összpontosítani. A portugálok csütörtökön Ghána ellen kezdik a katari szereplésüket. A H csoport másik meccsén Dél-Korea ellen játszik Uruguay, míg a G csoport párosítása: Svájc-Kamerun, Brazília-Szerbia.

Cristiano Ronaldo nyugalmat akar vére magának és csapatának a katari vb-n Fotó: AFP

„A Manchester Uniteddel folytatott megbeszéléseink után úgy döntöttünk, közös megegyezéssel felbontjuk a szerződésünket. Imádom a klubot és a szurkolóit, ez soha nem fog megváltozni, de itt az ideje új kihívást keresnem” – mondta Ronaldo.

Korábbi botrányos tévéinterjújában manchesteri kenyéradóira és edzőjére is kígyót-békát kiáltott. Békülékenyebb búcsúszavai mellett most egy újabb övön aluli ütést is bevitt az MU-nak: a közösségi oldalán olyan luxuskarórát reklámozott, amelynek a számlapján éppen Real-mezben fejel gólt a Unitednek.

Eközben a sztárklub webshopjában előbb „fillérekre” akciózták le a nevét viselő ajándéktárgyakat (egy CR7-es Adidas MU-póló például 7 fontot, azaz 3200 forintot kóstált), majd azok el is tűntek a kínálatból. Aligha azért, mert elkapkodták őket…

A szerdai vb-program 11.00: Svájc–Kamerun (G csoport) 14.00: Uruguay–Dél-Korea (H csoport) 17.00: Portugália–Ghána (H csoport) 20.00: Brazília–Szerbia (G csoport) (A meccseket az M4 sport közvetíti.)

A mai, Ghána elleni vb-meccs előtt Ronaldo elmondta: elege van a személye körüli cirkuszból, és végre nyugalmat akar magának és a portugál válogatottnak.

– Unalmas, hogy állandóan csak Cristianóról kérdeznek. Zárjuk végre le ezt a témát – mondta.