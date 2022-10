Váratlan helyen fotózták le Kapás Bogit és férjét

A Vigyél Haza Alapítvány jótékony célú naptára a legkiválóbb magyar úszók közreműködésével készült. A népszerű alapítvány évek óta igényes fali- és asztali naptárral sarkallja árva kutyák örökbefogadására az állatbarátokat. Évről évre igyekeznek olyan hiteles, a maguk területén kiemelkedő eredményeket produkáló embereket megnyerni a fotózáshoz, akikre büszkék lehetünk. A jótékony célú naptár évente más-más gondolatra felfűzve készül el. Az alapítvány a 2023-as naptárát kiváló úszóinkkal készítette el. Az úszóválogatott tagjai mellett két úszóikon is szerepel a naptárban.

Az elkészült naptárakat - melyeket egyedi logókkal, üzenetekkel látnak el kívánság szerint - az alapítvány kiemelt támogatói vásárolják meg és ajándékba adják családtagjaiknak, partnereiknek, munkatársaiknak. A naptár eladásából származó bevételt kizárólag és közvetlenül az árva állatok gyógyítására fordítják.

A címlapon Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világ- és hétszeres Európa-bajnok, kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok úszó, és férje Telegdy Ádám olimpiai, világbajnoki -és Európa-bajnoki döntős úszó szerepel, valamint Pumukli, a hároméves kan kutya, akit tavasszal a fővárosban találtak kikötve egy játszótér mellett.

Bogiék naptárra kerültek

Ők kerültek a naptárba

Január: Rasovszky Kristóf olimpiai ezüstérmes, világ- és kétszeres Európa-bajnok, junior világ- és Európa-bajnok úszó és Mátyás kutyus, aki Budapesten kószált, mielőtt az alapítvány rátalált.

Február: Olasz Anna olimpiai 4. helyezett, világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes hosszútávúszó, Cukival. A kedves, jámbor kutyát 10 év után vitte vissza a gazdája az Illatos útra, ám most örökbe fogadták.

Március: Márton Richárd Európa-bajnoki arany -és ezüstérmes, junior világbajnok úszó és Becky. A négyéves kiskutyát kikötve találták Budapesten. A mikrocsip alapján értesítették a tulajdonosát, aki közölte, hogy már korábban tovább adta szegényt… Most gazdit keresnek neki.

Április: Bohus Richárd olimpiai döntős, világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki 2. helyezett úszó Sütivel. A 8 hónapos kiskutyát sántítva, csípősérüléssel adták le tulajdonosai. Már átesett a sikeres műtéten és hosszabb gyógyulási folyamat után egészségesen fogadhatták örökbe.

Május: Illés Fanni Paralimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok úszó Bogival. A kutyus mamája vemhesen került az Illatos útra, és a telep az alapítvány segítségét kérte a kutyacsalád gondozásában. A mamát és valamennyi kiskutyát sikeresen örökbe adták.

Június: Kós Hubert Európa-bajnok úszó Kesuval a hatéves keverékkel, aki szív- és bőrférgesen került az alapítvány gondozásába. A barátságos, emberközpontú kutyát 8 hónapos gyógyulási folyamat után egészségesen adták örökbe.

Július: Verrasztó Evelyn olimpiai -és világbajnoki döntős, Európa-bajnok és hatvankétszeres magyar bajnok úszó Millivel. A kutyát 9 évesen, emlő- és petefészek daganattal adta le sokadik tulajdonosa. Milli már gazdinál van.

Augusztus: Cseh László 4-szeres olimpiai ezüst, 2-szeres olimpiai bronzérmes, 2-szeresvilág- és 14-szeres Európa-bajnok, 112 alkalommal magyar bajnok úszó Bucival. A másfél éves, barátságos kutya Budapesten kószált, majd az alapítván vette gondozásába. Nemrég ideiglenes befogadót kapott.

Szeptember: Risztov Éva olimpiai bajnok, háromszoros világbajnoki ezüstérmes, hatszoros Európa-bajnok, ötvennyolcszoros országos bajnok úszó

Zarával. A másfél éves szuka Budapesten kószált, majd az Illatos útra került. A barátságos kutyát az alapítvány vette gondozásába, majd hosszú várakozás után örökbe fogadták.

Október: Mihályvári-Farkas Viktória olimpiai döntős, Európa-bajnoki arany és ezüstérmes úszó és Pedró, aki már egy éve várt reménytelenül az Illatos úton, mikor gondozásba vették, majd örökbe fogadták.

November: Telegdy Ádám olimpiai, világbajnoki -és Európa-bajnoki döntős úszó és Pumukli, a hároméves kan kutya, akit tavasszal a fővárosban találtak kikötve egy játszótér mellett. A nyugodt, barátkozó kutyust már örökbe fogadták.

December: Telegdy-Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világ- és hétszeres Európa-bajnok, kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok úszó

Lizivel. A kutya tulajdonosait az embertelen tartási körülmények miatt a kutyáról lemondatták. A kedves, 11 éves kisöreget örökbe fogadták.

Trokán Nóra fotózta a sportolóka

A naptár képeit Trokán Nóra készítette, aki hihetetlenül jó hangulatot teremtett, a sportolókkal és a kutyákkal is azonnal megtalálta a hangot.

A Junior Príma díjas színésznő régóta komoly eredményeket ér el fotóival. Képeit 2021-ben a MIELŐTT című kiállításon és könyvben is nagy sikerrel mutatta be. Színésztársairól készült portrésorozata, a színpadi fellépés előtti átváltozás varázslatos és a néző számára elképzelhetetlen pillanatot rögzíti. Most a sportolók és a kutyák fotózásával is maradandót alkotott.