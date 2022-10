Itt a vége: Tom Brady és Gisele Bündchen beadja a válópert

Tom Brady és Gisele Bündchen beadják a válókeresetet - erősítették meg a Page Six kérdésére. A pár 13 év házasság után döntött a válás mellett, és már nem gondolkodnak tovább, hogy elindítsák hivatalosan is.

Fotó: AFP

Az NFL sztárja és a szupermodell ügyvédei mediátorok segítségét is igénybe vették, hogy meg tudjanak állapodni a gyerekek felügyeleti jogán és a vagyonelosztáson. A párnak két közös gyermeke van, Benjamin 12, míg Vivian 9 éves. A 45 éves sportolónak van még egy 15 éves fia, Jack is az exétől, Bridget Moynahantől.

Gisele Bündchen közleményében azt írta, mindig is a gyerekei voltak számára a legfontosabbak, így most is az ő érdekeiket nézi, és igyekszik, hogy a lehető legkevésbé sérüljenek.

„Továbbra is együtt fogunk dolgozni szülőként, hogy a gyerekeink mindig megkapják azt a szeretetet és figyelmet, amelyet megérdemelnek. Hosszas mérlegelés után jutottunk arra a döntésre, hogy véget vetünk házasságunknak. Ez természetesen fájdalmas és nehéz, mint sok más ember számára, akik naponta ugyanezen mennek keresztül szerte a világon. Csak a legjobbakat kívánjuk egymásnak, miközben folytatjuk életünk új fejezetét, amelyet még meg kell írni" - áll Brady nyilatkozatában.

Hetek óta hallani lehetett a pletykákat, hogy a sztárpár házassága válságba jutott, a modell egyik barátnője azt nyilatkozta, Gisele lezártnak tekinti a házasságát. A pletykák szerint a modell nem vette jó néven, hogy férje nem akarta abbahagyni sportkarrierjét, amikor ő feladta a modellkedést a család kedvéért. Tom Brady februárban valóban bejelentette, hogy otthagyja az NFL-t, majd egy hónappal később visszavonta a bejelentést.

A rossz nyelvek szerint azonban az ütötte be az utolsó szöget a házasságuk koporsójába, hogy Brady szemtelenül csalta a csodaszép modellt.