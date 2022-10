Menekülne Ronaldo, szokatlan helyről kaphat mentőövet

Kilenc mérkőzés, mindössze egyetlenegy találat: élete leggyengébb formájában játszik a Manchester Unitedben Cristiano Ronaldo, a vezetőségnek pedig fogytán a türelme, nemrég Erik ten Hag vezetőedző kijelentette, most már nem fog a portugál távozásának útjába állni.

Nem megy a gólszerzés idén Cristiano Ronaldónak Fotó: AFP

A szenvedő világklasszisért nem röpködtek nyáron az ajánlatok, a szaúd-arábiai Al-Hilal érdeklődése volt a legkomolyabb. Most azonban a Sun értesülései szerint a török óriásklub, a Galatasaray kívánságlistáján is rajta van a 37 éves játékos. Nem végleges átigazolásról, hanem féléves kölcsönszerződésről lenne szó, ami azt jelentené, hogy jövő nyáron ingyen távozna Angliából a támadó. A klub elnöke, Erden Timur egyelőre tagadta ezeket a pletykákat, ám az elmúlt hónapok átigazolásai után (Dries Mertens, Juan Mata és Mauro Icardi is náluk játszik) nem lenne meglepő, ha Ronaldo is piros-sárga mezt öltene.

A Galatasaray jelenleg a negyedik helyen áll a török élvonalban.