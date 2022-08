A mostani Manchester United rosszabb, mint amelyik '74-ben kiesett

A jelenlegi helyzet szánalmas, állapítja meg a 77 éves William Morgan, az az egykori skót válogatott focista, aki az 1973-1974-es idényben a kieső MU csapatkapitánya volt. A veterán így elemez: az Erik ten Hag edző által vezérelt United rosszabb, mint az övék volt egykor. A mai Unitedben minden, ami elromolhatott, el is romlott. Persze korai azt állítani, hogy a jelenlegi csapat a kiesés ellen küzd, hiszen mindössze két forduló ment le, igaz, két zakóval. Azért nagy a baj, mert olyan emberek, mint a válogatott Harry Maguire szétestek. Morgan – aki anno 236-szor lépett pályára a Unitedben, 25 gólt lőtt – az amerikai klubtulajdonosokat, Glazeréket hibáztatja.

Maguire és az egész Manchester United szétesett Fotó: AFP

– Őket csak a pénz érdekli, míg a Manchester City, Liverpool, Chelsea, Newcastle tulajdonosai a hatalomért és a dicsőségért dolgoznak. Glazerék semmit se tudnak a futballról, hiba volt Ole Gunnar Solskjaer edzőt elküldeni, a helyébe érkezett Ralf Rangnick átlag alatti iskolai tanár és nem edző – így az egykori skót válogatott szélső. A Liverpool most arra törekszik, hogy fokozza a United szenvedését, amikor hétfőn az Old Traffordon játszik bajnokit.

– Ráadásul szertefoszlott az Old Trafford-stadion félelemfaktora is – teszi hozzá Morgan a The Sunnak.