Orvosért kiáltottak, mentő vitte kórházba Mészöly Kálmánt

Az elmúlt időszakban kétszer is kórházi ápolásra szorult Mészöly Kálmán. Az egykori világválogatott focista nem kevés gyógyszert szed, az állapota változó.

Nem akartam erről beszélni korábban, de most, hogy apu jobban van, s készülünk a születésnapjára, már elmondhatom, hogy többször is megijedtünk az állapota miatt – nyilatkozta a Blikk-nek a Mészöly Kálmán fia, Géza. – Először a kiszáradás jelei jelentkeztek nála, s olyan súlyos tüneteket produkált, hogy mentő szállította őt a Honvédkórházba. Infúziós kezelést kapott, s közben jóban lett az összes ápolónővel. Megnyugodva hoztuk haza, hogy aztán néhány nap múlva újra orvosért kiáltsunk: apunál kezdődő tüdőgyulladás jelei mutatkoztak. Ekkor a Korányi Kórházba vitték, ahol újabb egy hetet töltött. Most úgy tűnik, a körülményekhez képest tökéletes állapotban van és készül a születésnapjára.

Mészöly Kálmán 81. születésnapjára a család budai otthonának a teraszán jönnek majd össze rokonok és barátok.

– Azt hiszi Géza fiam, hogy nem veszem észre, amikor valamilyen színes üdítővel próbálnak becsapni fröccs helyett. De a 81. születésnapomon, amelyért hálás vagyok a Teremtőnek, odafigyelek majd, hogy a rozéfröccsben igazi rozé legyen. Egészségünkre és hajrá, Vasas! – mondta a lapnak Mészöly Kálmán.