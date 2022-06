Tízmilliók egy vereségért, Fucsovics óriásit kaszált egy kudarccal

A makacs hátsérülése miatt amúgy is formán kívül játszó Fucsovics Márton heteken belül több tucatnyi helyet esik vissza a világranglistán, közel kerül a kicsúszáshoz a legjobb 100-ból is. Mindezt azért, mert egy sportdiplomáciai döntés miatt nem védhette meg a tavaly, pályafutása legjobbjaként negyeddöntősként megnyert pontjait. Ez láthatóan elvette a kedvét a tenisztől: a játékán és a testbeszédén túl a nyilatkozata is erről árulkodik.

Fucsovics tavaly csak Djokovicstól kapott ki Wimbledonban, most BubliktólFotó: AFP

Kicsit elvesztettem a tüzet a tenisz iránt

– ismerte el Fucsovics az Eurosportnak adott interjújában.

Tavaly ugyanitt a későbbi győztes Novak Djokovics állította meg a legjobb nyolc között, most viszont már az első körben kiesett. 1 óra 24 perc alatt, bántóan simán kikapott (1:6, 2:6, 4:6) a kazah Alekszandr Bubliktól. Az okok között megemlítette, hogy a sérülése miatt nem sikerült rendesen felkészülnie a tornára – de fejben sem volt topon.

– Mentálisan nem segített, amikor reggel ránéztem a világranglistára és láttam, hogy két hét múlva 95. leszek. Itt bármit csinálhattam volna, ha négybe vagy nyolcba jutok, a világranglistás helyezésen ez akkor sem változtat. Mert nincsenek pontok – mondta Marci.

Történelmi magyar siker a nőknél: a 135. wimbledoni tornán először sikerült két magyar teniszezőnőnek bejutnia a főtábla második fordulójába. A világranglistán 89. Gálfi Dalma 5:7, 6:3, 6:4-re verte az ausztrál Maddison Inglist, Udvardy Panna (100.) pedig 6:4, 7:6-tal győzte le a szlovén Tamara Zidanseket. Mindkettejüknek ez volt pályafutásuk első Grand Slam-főtáblás sikere. A 32 közé jutásért Gálfira a szlovén Kaja Juvan (62.), Udvardyra pedig a 24. kiemelt belga Elise Mertens (31.) vár a mai versenynapon.

Miután a szervezők az ukrajnai háború miatt kizárták az orosz és fehérorosz játékosokat, az ATP és a WTA úgy döntött, idén nem osztanak ranglistapontokat. Ezzel esélyt sem adtak Fucsovicsnak megvédeni a tavaly szerzett 360 pontját. Gondolkodott a visszalépésen, végül mégis elindult.

– Azért ez mégiscsak egy Grand Slam-torna, ahol ráadásul rekord pénzdíjat tűztek ki. Mindenki el is jött a pontok hiányában is, az oroszokon kívül mindenki versenyzik. Ezek miatt döntöttem így – vallotta be teniszezőnk, aki minden idők legnagyobb wimbledoni összdíjazásából (40,35 millió font) már az első körben kiesve is 50 ezer fontot (23,2 millió forint) kap.