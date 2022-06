Kiderült, mi okozta Orbán Csaba váratlan halálát

Ahogy arról beszámoltunk, 48 éves korában meghalt a kaposvári fociszurkoló, Orbán Csaba, aki évekkel ezelőtt a "Milinte, te szemét, tipszmikszűté?" mondatával tett szert országos hírnévre. A drukkert többek között Curtis is gyászolja. Kiderült, mi okozta a váratlan tragédiát.

Másfél éve volt szívműtétje, most is emiatt lett rosszul. A nagy meleg és az időjárási tényezők pedig még közre is játszhattak ebben. Úgy tudom, hogy a családja vitte be őt a kórházba, de már nem sikerült megmenteni az életét. Tehát szívbetegség végzett vele sajnos...

– mondta a Blikk-nek Csaba egyik barátja.