Nincs titok, ennyibe került a vizes világbajnokság

Két hétig minden a vizes világbajnokságról szól a sportéletben. Magyarország történelmet írt, mivel 90 napos kőkemény munkával mentettük meg a sportolóknak az esélyt a szereplésre. A szervezők nem titkolták, mennyit költöttek a rendezésre.

"Már 90 nappal előbb megmondtuk, hogy mennyibe fog kerülni a világbajnokság, s ígéretet tettünk, nem is lépjük át az összeget" – mondta Dr. Wladár Sándor olimpiai bajnok úszó, a Magyar Úszószövetség elnöke. "27 milliárd forintot költöttünk, a szakemberek azt mondták, hogy ez reális költségvetés. Nagyon odafigyeltünk erre, s arra is, hogy politikamentes világbajnokságot szeretnénk rendezni."

Az elnök természetesen tudja, a világbajnokság sikere nagyban múlik azon, hogyan szerepelnek sportolóink. A pólósokról nem akart beszélni, de saját sportágával kapcsolatban megfogalmazta az elvárásokat. Rögtön egy friss élménnyel, Marco Rossiék angliai sikerével kezdett kezdett.

Lázban ég az ország, mióta 4-0-ra verték a labdarúgók Angliát. A négy éremmel én is elégedett lennék

– mondta Wladár, aki meg is nevezte jelöltjeit.

Bízom Milák Kristófban, Szabó Szebasztiánban, s titkos favoritom a 4x200 méteres férfi gyorsváltó.