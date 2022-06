Megadják a módját: Ibizai luxusnyaraláson buliznak a magyar válogatott focistái - fotók

A fociválogatott több tagja is Ibizán nyaral. Az egész ország a nemzeti csapatot ünnepelte, miután napokon belül kétszer is legyőzte Angliát és a németekkel is döntetlent játszott a Nemzetek Ligájában. A játékosokra a hosszú klubszezon és a válogatott mérkőzések után ráfért a lazítás. A csapat két sztárja, Szoboszlai Dominik és Schäfer András például meg sem állt Ibizáig.

Schäfer András mesés környezetből jelentkezettFotó: Instagram

A Bundesligában szereplő Union Berlin játékosa korábbi csapattársával, a szintén válogatott Vida Mátéval együtt ment Ibizára.

Utóbbi több képet is megosztott a közösségi oldalán.

Minden igényt kielégítő helyen nyaralnak a focistákFotó: Instagram

A két barát az ibizai éjszakába is belekóstolt, ahol összefutottak Szoboszlai Dominikkal.

Az RB Leipzig középpályása szintén focista barátaival érkezett szigetre.

Szoboszlai a barátaival bulizott IbizánFotó: Instagram

A buli előtt a Salzburg játékosával, Karim Adeyemival egy hajóról ugráltak a Földközi-tengerbe.