Marco Rossi dörzsölheti a kezét, remek hírek a válogatott hőseiről

A 2016-os, majd a 2020-as Európa-bajnoki szereplés nem hozott számottevő változást abban, hogy hány futballistánk szerepel a legrangosabb bajnokságokban. Marco Rossi szövetségi kapitány a kőkemény júniusi Nemzetek Ligája-sorozat közben is hangoztatta: míg az angol, német, olasz kollégái egy-egy poszton szinte korlátlanul válogathatnak a topligás játékosokból, ő nem pihentetheti öt Bundesliga-spílerét. Az NB I-ben edződött kerettagokkal is kiegészített magyar válogatott erőn felüli remeklése után javulhat a helyzet, válogatottjaink közül többen jó eséllyel előreléphetnek.

Akik sínen vannak

Bolla Bendegúz és a 17 évesen már A-válogatott Vancsa Zalán is közel áll az angol Premier League-hez. A jobbhátvéd tavaly nyár óta a Wolverhampton kötelékéhez tartozik, egyelőre kérdés, hogy az előző szezonbeli Grasshoppers-kölcsönjáték után, ősztől hol folytatja.

Vancsa a Manchester City abu-dzabi tulajdonosi köréhez tartozó belga Lommelhez csatlakozik, ha ott is bizonyítja a tehetségét, adott az előrelépés lehetősége.

Akik egy lépésre kerültek

Callum Styles a Barnsleyval kiesett ugyan az angol másodosztályból, de őt (a Fradi és a Celtic mellett) sajtóhírek szerint a Nottingham, a Bournemouth és a Fulham is csábítja a PL-be.

A török Fenerbahcétól távozni kész Szalai Attila pedig könnyen a Serie A egyik élklubjánál köthet ki.

– Hogy ő pótolhatná Kalidou Koulibalyt? Ajánlanám! Az olasz bajnokságban hamar fontos játékos lenne belőle. Megvan a kellő ereje és gyorsasága, érzéke a helyezkedéshez. Nem sok védőt találni Európában hasonló erényekkel. Jó üzletet kötne vele a Napoli – mondta Rossi.

Akiknek lehet esélyük

Többek között a két NB I-es magyar szárnyvédő, Fiola Attila és Nagy Zsolt is remekelt a Nemzetek Ligája-sorozatban. Utóbbi a németek és az angolok ellen is fontos gólt lőtt.

– Minden túlzás nélkül kijelenthetem, hogy Fiola és Nagy simán eljátszhatna a Bundesliga első osztályában, és nem is feltétlenül egy kiesőjelöltnél. (...) Ráadásul Nagy még csak most töltötte be a huszonkilencet, úgyhogy lehetne még pár jó éve a Bundesligában, ha elvinnék – idézte az Index a legutóbb a Mainz játékosmegfigyelőjeként dolgozó Bódog Tamást, aki nyártól a Hertha pályaedzője lesz a Bundesligában.