Már irigylik tőlünk Rossit, sztárt csinált belőle Olaszországban az angolverés

Marco Rossit 57 évesen újra felfedezte Olaszország. A tíz éve Magyarországon dolgozó olasz edző neves játékos volt a Serie A-ban, de trénerként csak harmad- negyed- és ötödosztályú kispadokig vitte. A magyar válogatott élén több figyelemre méltó siker után, Anglia legyőzésével vált most sztárrá hazájában, ahol ma (20.45, tv: M4 Sport) a Nemzetek Ligája csoportelsőjeként küldi pályára a csapatát.

Fotó: mlsz.hu

Edzői pályafutása legérzelmesebb meccse vár Rossira hazájában. Az Eb-címvédő olasz labdarúgó-válogatott a meglepetésre csoportelsőként érkező magyar csapatot fogadja Cesenában. A hazája futballjából tíz éve jóformán Magyarországra menekült szövetségi kapitányunk mindkét himnuszt énekelni fogja, ráadásul az ellenfél kispadján régi csapattársát és barátját, Roberto Mancinit köszöntheti.

Az Eb-címvédő olaszok szövetségi kapitánya, Roberto Mancini a 90-es évek közepén Marco Rossi csapattársa volt a Sampdoriában. Amikor aztán Mancio a Manchester City edzője volt (2009-13), Rossi nem hivatalosan ugyan, de tanácsadóként olykor segítette barátja munkáját. 2012-ben éppen ez győzte meg George F. Hemingway (akkori) Honvéd-tulajdonost, hogy szerződtesse az olasz sokadosztály zűrös viszonyaitól megcsömörlött, már civil pályára készülő edzőt. Mancini később járt is a Bozsik-stadionban, hiszen egyik fia, Andrea Mancini egy évig Rossi játékosa volt a Honvédban.

Sőt, az olasz sajtó szerint akár meg is lepheti! Kivált, miután a mieink szombaton 1-0-s sikerrel vetettek véget a világsztárok sorával csődöt mondó angolok 22-es veretlenségi sorozatának. A hazájában ennek hatására újra fölfedezett Rossitól az egyik interjúban meg is kérdezték: miután a vezényletével 2018 óta már 13-szor győzött vagy remizett előrébb rangsorolt válogatottak ellen, biztos-e abban, hogy Olaszország most erősebb a magyaroknál.

A csoport állása: 1. Magyarország 3 pont, 2-3. Olaszország és Németország 1 pont, 4. Anglia 0 pont

– Nincsenek kétségeim az Azzurrival kapcsolatban – válaszolta Marco Rossi, akit már a külföldi válogatottaknál bizonyított olasz sztáredzőkkel, Giovanni Trapattoni, Fabio Capello, Marcello Lippi és társaikkal emlegetnek egy lapon hazájában.

Szakvezetőnk hangsúlyozta: noha Mancini csapata lemaradt a vb-ről és csak szenvedett az utóbbi meccsein (0-3 Argentína, majd hazai 1-1 Németország ellen), az ereje adott. Az elavult stadionok, az akadémiák és a szervezettség terén viszont az olasz foci a huszonnegyedik órában van szerinte.

Ilyen szempontból Magyarországon százszor jobb a helyzet

– mondta, majd elmesélte: amikor pár éve Nápolyban meg akarta nézni Szoboszlai Dominik kupameccsét, inkább a tévében nézte, mert az ósdi lelátóról alig lehet látni a pályán történteket.

A felvetésre, hogy Olaszországban edzőként levegőnek nézték, udvariasan elmondta: ott több a jó tréner, mint a kispad, a kapcsolatépítés pedig sosem volt az erőssége. Hálás, amiért a magyar futballban esélyt kapott a bizonyításra, és a 2025 végéig érvényes szerződésének megfelelően továbbra is válogatottunk sikereire koncentrál.